Психолог заподозрила в корысти женщин, живущих за счет алиментов

В ряде случаев они ищут «решальщиков» своих проблем. Об этом Елена Соловьёва рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». У женщины должны быть стремления и цели, отметила эксперт.

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«Если женщине нечем заниматься, негде реализовывать себя, плюс она зависит от него финансово, всё своё внимание она будет фокусировать на том, чтобы бесконечно держать мужчину в зоне своего внимания, «дабы чего не вышло». Это тяжело и эмоционально обременительно для большинства взрослых людей, независимо от пола. Если женщина не работает и живёт на обеспечении своих родителей, значит, она недостаточно взрослая психологически, с ней не будет комфортно в паре зрелому мужчине. Если женщина живёт на деньги от бывших мужчин или на детские алименты, значит, можно предполагать её корыстный мотив при выборе мужчины. Если женщина не работает, потому что не может найти себя или не знает, чего хочет, значит, внутри неё много противоречий и конфликтов, которые не привлекут в отношения адекватного и самостоятельного мужчину. Женская реализованность в своем деле и в карьере — показатель её зрелости, независимости, готовности и ориентации на комфортные отношения в паре, а не на банальный поиск «решальщика» её проблем».

Ранее Соловьёва сочла нормальным нежелание мужчин брать «абсолютную» ответственность за женщину.