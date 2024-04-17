Названа причина стресса людей в очередях

Стресс, который возникает при длительном ожидании в очереди, связан со страхом неопределенности, рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. По ее словам, исследования показали, что люди готовы потратить больше денег, лишь бы достичь своих целей прямо сейчас.

В публикации Павлова привела конкретные эксперименты. В первом участникам было предложено выбрать сценарий: выполнить все задачи сразу или сделать их с перерывом, причем с незначительным сокращением объема работы. Во втором испытуемые должны были решить, когда работать над важным отчетом: перед отпуском (без доплаты, сверхурочно) или после отпуска (с оплатой). Задача занимала около часа.

В результате обоих исследований большинство участников предпочитали выполнить все задачи как можно быстрее, даже без перерывов и доплаты. Эксперты объяснили такое желание естественной реакцией на стресс, вызванный необходимостью ждать, уточнила врач.

"Гораздо спокойнее выполнить все задачи сразу, чтобы не думать о них потом, например, в нерабочее время. То же самое с очередями: многим проще обратиться к платному врачу, чтобы не ждать в очередях", — написала специалист.

Ранее ученые разработали новый метод точного определения и прогнозирования уровня стресса во время сна. Они выяснили, что организм человека ночью может выдавать сигналы, которые помогут определить уровень стресса. Используя умные кольца, выданные участникам исследования, ученые подтвердили свою догадку.