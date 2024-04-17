Терапевт Филиппа Кей рассказала, что клитор намного длиннее, чем принято считать. Этот и другие неожиданные факты о женской сексуальности врач раскрыла в комментарии для издания The Sun.

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Кей объяснила, что на самом деле длина клитора составляет около десяти сантиметров. Снаружи находится лишь его верхушка.

При этом, как заявила врач, клитор — единственный орган, существующий исключительно для удовольствия. По словам специалистки, большинству женщин стимуляция клитора необходима для оргазма. По статистике, на которую сослалась Кей, достичь кульминации лишь за счет пенетрации могут только около 20 процентов женщин. Остальным для этого необходима дополнительная стимуляция.

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Говоря о необычных фактах о женской анатомии, врач добавила, что средняя длина влагалища составляет от 5 до 13 сантиметров. При этом оно может увеличиваться в размерах и сокращаться, чаще всего это происходит во время секса, сексуального возбуждения и проникновения, а также во время беременности и полового созревания, заключила Кей.

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