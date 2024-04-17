Мужчины и женщины перечислили самые странные привычки партнеров

Пользователи форума Reddit перечислили самые странные привычки партнеров, с которыми им пришлось смириться. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

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Многие мужчины и женщины признались, что их избранники, абсолютно нормальные в обычной жизни, во сне становятся странными. Большинство пользователей вспомнили случаи, когда их партнеры разговаривали сквозь сон, но некоторые рассказали и более жуткие истории.

Иногда она спит с открытыми глазами, а иногда смеется, как будто кто-то только что рассказал ей величайшую шутку, когда-либо рассказанную во сне. Я приютил маленького демона (Jewish_Keebler, пользователь Reddit).

Довольно часто пользователи вспоминали о странном поведении партнеров в быту. Так, по словам одной женщины, ей пришлось свыкнуться с тем, что ее муж очень ревностно оберегает свои носки и постоянно их пересчитывает.

Однажды он обвинил меня в том, что я что-то с ними сделала. Как будто я могла захотеть хоть что-то делать с его дурацкими носками (GreenOnionCrusader, пользователь Reddit).

Другая пользовательница призналась, что до сих поражается одной ежедневной привычке партнера.

Когда он просыпается утром, он надевает всю одежду только для того, чтобы пойти в ванную, снять ее и принять душ. Зачем? Я никогда этого не пойму (Altruistic-Notice707, пользователь Reddit).

Ранее женщины и мужчины на форуме Reddit рассказали о жестоких способах отомстить бывшим возлюбленным за измену. Многие признались, что в отместку переспали с лучшими друзьями экс-партнеров.