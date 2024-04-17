Девять советов, как добавить огня в поднадоевший секс

В любых отношениях, даже самых замечательных и прекрасных, наступает момент, когда сексуальная составляющая может пойти на спад. Это могут быть естественные гормональные перемены, стресс на работе, или вы просто были с одним и тем же партнером так долго, что отношения постепенно скатываются в милую, но совершенно асексуальную «френдзону». А хочется как раз в обратную сторону, чтобы бабочки опять в животе, и это вот все.

Как туда попасть?

Не снимайте одежду. Серьезно.

Вы, вероятно, привыкли снимать с себя все, когда занимаетесь сексом, да еще и выключать свет и задвигать шторы. Но сексолог Ольга Василенко советует оставить что-то на себе — роковые туфли на опасном остром каблуке или милую нитку жемчуга — в общем, почти обнажившись, вы сможете раскрыть свою сексуальную сторону.

«Мужчины, попробуйте стать очень крутым мачо и просто расстегнуть молнию на джинсах! Это в любом случае гораздо сексуальнее, чем оставить носки, не так ли? Делать противоположное тому, что вы обычно делаете, может показаться возбуждающим», — говорит Ольга.

Заведите фальшивую интрижку. С вашим партнером!

Запланируйте свидание с партнером и сделайте вид, что вы встречаетесь со своим любовником. Иногда и мужчины, и женщины изменяют только для того, чтобы чувствовать себя более сексуально раскованными. «Наконец, адюльтер — это табу, так что кто знает, к чему может привести вас фиктивный роман», — уверяет Ольга. Даже подготовка к нему может заставить вас разгорячиться от предвкушения.

Не стоит недооценивать силу гастрономии

Попробуйте, наконец, использовать взбитые сливки для оральных ласк. Как в огромном количестве фильмов. Или что-то еще, настолько же вкусное. Даже если вы не очень любите оральный секс, осознание того, что вы получаете сладкое удовольствие (во всех смыслах), может изменить отношения.

Меняйте местоположение

«Займитесь сексом на кухонной стойке. Займитесь этим в коридоре. Займитесь этим на диване или в шкафу в спальне», — говорит Ольга.

Неважно, где, просто выберите место, которое не является вашим обычным. Новые запахи, звуки, освещение и текстуры помогут вам не упустить свой шанс в сексуальной жизни.

Испытайте новые позиции

Звучит банально, согласны. Да и с возрастом стремление к акробатическим выкрутасам обычно как-то стихает.

«Новая поза не всегда удобна, но часто вы бросаете вызов обстоятельствам… а иногда и гравитации!» — убеждает сексолог.

Кроме того, задавшись целью перепробовать всю «Камасутру», возможно, вы разберетесь заодно с питанием и займетесь, наконец, йогой. Мотивация-то какая, вдумайтесь!

Прикоснитесь к себе

Мастурбируйте! Это, по сути, боевой клич всех экспертов, которые в принципе говорят и пишут о сексе.

«Как только вы узнаете, что помогает вам достичь оргазма, вы сможете попросить об этом своего партнера», — говорит Ольга. «Кроме того, наблюдать друг за другом во время самоудовлетворения может быть очень волнующе», —добавляет она.

Попробуйте вибратор для пар

Секс-игрушка — это как третий (совсем порой не лишний) в постели, но без страданий, глупости и ревности. Ольга советует изучать секс-гаджеты беспристрастно, как косметические средства:

«Ищите игрушки высшего качества, безопасные для тела и даже гендерно нейтральные», — говорит она.

Веселитесь вместе!

Иногда поддержание страсти в спальне не имеет никакого отношения к сексу. Возьмите урок тенниса, попробуйте новый ресторан, сходите вместе в поход.

«Когда вы занимаетесь с партнером увлекательным делом, не связанным с сексом, вы обращаете внимание друг на друга, что помогает усилить желание, а это уже форма прелюдии», — объясняет Ольга.

Снимите номер в отеле

Беспорядочный хаос повседневной жизни не возбуждает, но аккуратный номер в отеле с красиво заправленной кроватью, табличкой «Не беспокоить» и обслуживанием в номере? Вот это уже сексуально. Это уже бодрит и волнует.