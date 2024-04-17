«Черная кошка и золотистый ретривер»: что нужно знать об этой формуле отношений

Новая теория завирусилась в TikTok — согласно мнению инфлюенсеров, для успешного развития отношений мужчина и женщина должны обладать совершенно разными качествами. Автор одного из самых популярных роликов на эту тему под ником @annakrstna утверждает, что женщины должны вести себя как черные кошки, которые кажутся «загадочными, немного отчужденными и роковыми».

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Соответственно, роль «хорошего мальчика» уготована мужчине — партнер «кошки» должен быть «преданным и энергичным», а также проявлять инициативу. В общем, быть золотистым ретривером в человеческом обличии. Если же парень ведет себя как ленивый черный кот, по словам тиктокеров, романтические отношения успешными не будут. Несмотря на популярность теории, эксперты не разделяют энтузиазма блогеров и называют ее токсичной.

Сексолог Шантель Оттен в беседе с NY Post отметила, что эта теория не нова, и предупредила, что она может нанести ущерб отношениям.

«Вся эта концепция чрезмерно упрощает принцип сочетания личностей и реальной динамики отношений. В конце концов, люди более разнообразны в своем поведении и чувствах, чем предложенные роли».

Эксперт добавила, что успешными отношения делают такие вещи, как взаимное уважение, открытое общение и способность услышать и понять друг друга, а не простое соответствие неким ролевым моделям.

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