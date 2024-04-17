Что делать, если общение навязывают вам: разбираемся в нюансах

Соглашаясь с утверждением «человеку нужен человек», мы упускаем из виду, что потребности в общении у всех людей разные: одним необходимы регулярные дружеские посиделки, другие готовы видеть друзей лишь изредка. Кто-то нуждается в постоянном контакте, поддержке, внимании. И не только нуждается, но и требует их. А кого-то лишнее общение утомляет и раздражает. Как не стать навязчивым и что делать с навязчивым общением по отношению к себе, «Секрету» рассказала клинический психолог Марина Бондаренко.

© dreamstime.com

Что такое навязчивое общение и как оно проявляется

Сложно определить грань между вниманием и навязчивостью. Лишь со временем можно сформулировать, что именно смущает в манере общения родных, друзей или коллег.

Или наоборот: мы замечаем за собой, что слишком заинтересованы в общении, а наш знакомый, родственник или сотрудник начинает нас избегать.

Но у навязчивости много «масок»:

Нет своей жизни

Один из самых частых сценариев навязчивого общения исходит от родителей взрослых детей. За долгие годы взросления они привыкли жить жизнью своих чад.

Своей жизни у таких родителей нет, им очень не хватает новостей и общения, и они звонят детям много раз в день, выясняют, выспрашивают, советуют — по-прежнему пытаются контролировать и влиять.

Требование ответа в моменте

Нередко навязчивость в общении возникает как реакция на триггер: собеседник целых 5 минут не отвечает на SMS. Причиной такого поведения может быть страх потери, отверженности, неуверенность в себе.

Именно поэтому в продолжение неотвеченного сообщения вдогонку летят ещё 10: «Всё в порядке?», «Почему ты меня игнорируешь?». В голове возникает целый детективный сериал «Этот человек не хочет общаться» или катастрофизация: «Он попал под машину».

Тем временем человек занят на встрече или у него просто разрядился телефон.

Пошаговый контроль

«Позвони мне, пожалуйста, когда выйдешь из метро, перейдёшь улицу, будешь стоять на светофоре». Попытка контролировать чью-то жизнь может маскироваться под заботу.

Но вряд ли кто-то долго выдержит такой прессинг и постоянные «проверки связи». Ты давно не ребёнок, но приходится целый день отвечать на бесконечные вопросы: «Ты где?», «С кем ты?», «Когда будешь?».

Праздный позитив

«Доброе утро», «Хорошего дня», котики, мотивирующие картинки — некоторые люди считают нормой присылать бессодержательные сообщения по несколько раз в день.

Они не пишут сами, только пересылают. С одной стороны, это внимание, а с другой — не знаешь, как отвечать. Спамить в ответ? Или заблокировать?

Присоединение к чужому успеху

«У меня такая скучная жизнь / мне так одиноко… вы куда сегодня пойдёте? Возьмите меня с собой!». «О, ты с ним знакома, познакомь меня». Здесь происходит явное нарушение границ.

Человеку, которого просят, нарушая его планы, вмешиваясь в компанию, может быть неудобно, неуместно, неловко выполнять подобные просьбы. А отказывать он не умеет или боится, что за отказом следует обида.

Навязчивое общение очень мешает выстраивать отношения — личные, дружеские, детско-родительские, рабочие. Если вы заметили навязчивость за собой или кем-то из близких — в ваших силах изменить стиль общения на более комфортный для обеих сторон.

Как избегать навязчивого общения

© unsplash

Проанализировать, как вы сами общаетесь

Понять свой стиль и ритм: что для вас нормально? Какая частота обращения к друг другу, количество сообщений комфортны? Вы предпочитаете много и подробно писать или наговаривать аудиосообщения? Может, лучше увидеться? Выпадаете из коммуникации надолго?

Для каждого человека есть его личный комфортный уровень внимания, которое он может «дать» другому и «взять» себе.

Важно понимать, что то, что подходит вам, не обязательно подойдёт другому. Далеко не всегда привычки и потребности совпадают настолько, что даже и обсуждать нечего.

Неплохо себя проверять время от времени: «Цель моего сообщения — какая? Я хочу облегчить свою тревогу и проконтролировать? Я соскучился? Я действительно хочу пообщаться?»

Уточнить, как привык общаться ваш собеседник

Сделать это лучше в самом начале общения — просто поговорить, какие способы и частота общения подходят для него и его стиля жизни.

Так вы избавите себя от «беготни по потолку» в ожидании ответа: «Как же так, он не читает Телеграмм уже целых 2 часа».

Вы будете знать, что он открывает мессенджеры только по вечерам — после того, как закончит с преподаванием, а в экстренных случаях ему лучше позвонить, потому что на сообщения он установил беззвучный режим.

Или что он/она не любит голосовые, потому что всё время работает с людьми и не может прослушать сообщения, да ещё и переживает — а вдруг что-то случилось?

Совместить предпочтения

Когда вы поняли потребности и возможности себя и другого человека, самое время совместить ожидания, обсудить из позиции win-win как сделать общение удобным и приятным для обеих сторон.

Например, про себя я знаю, что не люблю читать множество длинных сообщений: для меня каждое — это ужас. Значит, имеет смысл про это сказать: «Дело не в тебе, а в том, что для меня читать столько сообщений — это эмоциональное насилие. Лучше позвони».

Важно учитывать и тип личности. Если человек — экстраверт по натуре, ему необходимо больше общения, чем интроверту.

И если они не договорятся, то в отношениях появится место для обид: «Ты мне не звонишь, не пишешь, значит, ты не любишь меня». И экстраверт рискует стать навязчивым, а интроверту общение будет в тягость.

Быть гибким в общении

Даже если люди обо всём договорились, то это не навсегда. И оба могут начать разговор о переменах. Или могут измениться обстоятельства, потребности, что привычный режим общения уже не имеет значения.

Например, я помню, что мой друг не любит голосовые сообщения, но произошло сильное эмоциональное потрясение, и я не могу написать сообщение — у меня трясутся руки.

Я пишу просьбу: «Прослушай, пожалуйста, это срочно и очень важно» и записываю голосовое. И я должна быть уверена, что человек, которому я пишу, отзовётся, поймёт, что мне сейчас очень нужна помощь.

В обычные дни мне неважно, ответит ли он, прослушает или попросит рассказать при встрече. Но сегодня, чтобы почувствовать себя в безопасности, мне важно получить эту поддержку.

Не играть «в одни ворота»

Позитивная коммуникация — это учёт интересов обеих сторон. Всегда. И тут важен баланс: если вы заботитесь о реакции, состоянии и благополучии мужа, друга, коллеги, родителей, то и они (в идеальном мире) готовы заботиться о вашем.

Вы вправе ожидать этого и проговаривать свои предпочтения. Если же вы будете бесконечно подстраиваться под комфорт других людей и ничего не получать взамен, то рискуете выгореть.

Помнить, что время — это ресурс

Время — невосполнимый ресурс. Значит, нужно расставлять приоритеты. Вы решаете, на что его потратить: на семью, друзей, помощь родителям или что-то ещё.

Иногда мы общаемся с людьми просто из вежливости или по привычке — они приятные собеседники, что-то в прошлом нас связывало, но общение уже изжило себя. Возможно, его пора сократить и потратить время на что-то более актуальное.

Представьте: у вас маленький ребёнок, и есть два часа свободного времени. Вы можете пойти и лечь спать, а можете ответить на звонок дальней знакомой, которой именно сейчас удобно с вами пообщаться. Что вы выберете?

Не стремиться быть для всех хорошим

В первую очередь эту науку важно освоить тем, кто регулярно страдает от навязчивого общения и не в силах его прекратить. Это непросто сделать: приходится учиться учитывать свои интересы, переставать кого-то спасать и чем-то жертвовать.

Что предпринять:

Хорошо бы понять, какое общение отнимает у вас силы и почему вы хотели бы изменить ситуацию. Напоминать себе, что у вас есть право не хотеть или не иметь возможности общаться. Не позволять нарушать свои личные границы, учиться говорить «нет», уметь отказываться от неприятного общения. Уметь восстанавливаться и заботиться о себе. Иметь своё личное пространство, где вам комфортно, безопасно и уютно. Вести интересную, наполненную событиями жизнь. Найти хобби и уделять ему время.

Все люди очень разные, и нет универсальных правил, советов и однозначных решений по поводу комфортного общения. Эти вопросы регулируются в каждом конкретном случае индивидуально и могут меняться время от времени.