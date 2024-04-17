Восемь признаков типичных душнил: как понять, что вы не одна из них

Из молодежного лексикона модное слово перекочевало в блоги психологов, и, пожалуй, не осталось человека, который бы не понимал его нового значения. Super разобрался, что отличает типичных душнил — предлагаем проверить себя и близкое окружение по списку.

Их тяжело долго слушать

Если разговоры при вашем появлении быстро замолкают, а случайные собеседники всегда стремятся поскорее распрощаться — задумайтесь, возможно, дело не в том, что вас боятся и уважают, а в том, что вас физически тяжело долго слушать. Для начала попробуйте дать больше пространства другим участникам разговора и чаще используйте свою очередь высказаться, чтобы задать вопрос. Со временем вы научитесь раскрывать свою мысль четко и метко, без изнурительно скучных монологов, когда все и так все поняли.

Эмпатия — это не про них

В последнее время часто говорят об эмоциональном интеллекте. Под ним понимают не столько сообразительность, сколько способность улавливать тонкие оттенки настроения оппонента и подстраиваться под ситуацию. Душнилам этот навык, как правило, чужд. Они не только игнорируют эмоциональное состояние, но порой и очевидные вещи. Поэтому могут продолжать «читать лекции», даже когда «слушатели» заняты работой или объективно не могут говорить по другой уважительной причине.

Дотошны до безобразия

Иногда ревностное внимание к деталям действительно необходимо — например, представителям некоторых профессий. Если постоянные придирки превратились в ваш фирменный стиль общения — дело плохо. Самое неприятное для собеседника — что его просто не слышат и не хотят услышать. Проблема не в том, что ваши справедливые замечания обидны, а в том, что суть зачастую важнее формы. Если вам признались в чувствах, пропустив одну запятую в любовной записке, это не повод игнорировать откровение и рассуждать о пунктуации. В жизни душил нечто такое происходит постоянно.

Не понимают шуток

Душнилы как будто живут в черно-белом мире без оттенков. Они не понимают намеков, их раздражает игра слов, и любая недосказанность кажется им ошибкой автора. С такими установками сложно дать шанс юмору, который строится на подтексте: им не просто не смешно — им искренне не понятны большинство шуток. А собственный юмор душнил порой настолько прямолинеен, что есть риск снискать славу «капитана очевидность».

Зациклены на одной теме

Обладание энциклопедическими знаниями достойно уважения, но мир слишком разнообразен, чтобы посвящать все разговоры предмету своего интереса. Прекрасно, если вы живете любимым делом и можете с упоением болтать о нем часами. Но прежде чем завести «любимую пластинку», убедитесь, что собеседнику не приходится выслушивать вас из вежливости. Да и порой полезно переключаться на что-нибудь новое, расширяя кругозор.

До всего есть дело

Из-за регулярных проблем с коммуникацией «душные» личности порой способны забыть о своих любимых темах. Но и здесь их ждет фиаско из-за неспособности пустить разговор на самотек и позволить ему развиваться естественным образом. И-за неловких разговоров у окружающих складывается впечатление, что душнила навязывается. Ведь такие люди стремятся все и всех контролировать даже тогда, когда нужно просто расслабиться, чтобы беседа шла своим чередом.

Живут прошлым

Чувство «неустроенности» в настоящем заставляет их с теплотой размышлять о прошлом, даже о тех временах, в которые они не жили. Мечтательное «раньше было лучше» — их коронная фраза, которая звучит к месту и не к месту. Понятное и структурированное прошлое становится для душнил зоной комфорта, где многое описано, разобрано и объяснено.

Не признают ошибок

Оппоненты могут рассчитывать максимум на смену темы — душнила в случае своей неправоты пойдет на все, лишь бы не признавать ошибку. Им действительно сложно публично принять изъян своего ума — ведь большинство таких людей уверены, что обладают недюжинными знаниями и уникальным пониманием мира, а потому лучше остальных знают, как надо поступать в той или иной ситуации.