Психолог объяснила, почему с возрастом время летит быстрее

Замечали, что в детстве дни казались длиннее? Вы не одиноки — с возрастом восприятие времени меняется, поэтому дни, недели и даже годы могут пролетать незаметно. У экспертов этому есть объяснение.

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«На наше восприятие, по-видимому, влияет наша точка зрения: живем ли мы настоящим в данный момент или оглядываемся на прошлое?» — отметила профессор психологии Мичиганского университета Синди Люстиг в беседе с HuffPost.

Дело в том, что жизнь взрослого человека может совсем не отличаться в 40 и в 42 года. Жизнь ребенка в 5 и 7 лет будет полна изменений и значимых событий. Детский сад, школа, секции и кружки, период учебы и каникул, отпуск родителей — взрослые редко могут похвастаться таким разнообразием. А чем меньше событий вы можете вспомнить за определенный отрезок времени, тем более коротким он кажется. Поэтому самый простой способ «растянуть» время — наполнить его новыми впечатлениями.

Но есть и менее трудозатратный вариант. По словам психолога, когда вы полностью погружены в работу и находитесь «в настоящем моменте», вам может казаться, что эти периоды длятся дольше обычного. Лабораторные исследования также подтверждают, что упражнения на осознанность могут влиять на наше восприятие времени, увеличивая его. Так что не пытайтесь делать несколько дел одновременно — суета заставит день пролететь так, как будто его и не было!