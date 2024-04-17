$94.32+0.25100.28+0.34
Почта

Отсутствие бодрости и хорошего настроения: эксперт назвала признаки весенней астении

Весна обычно ассоциируется у людей с радостью и хорошим настроением, но иногда смена сезонов может привести к упадку энергии. Это состояние, известное как «весенняя астения», говорит врач Эшвин Шарма.

Эксперт назвала признаки весенней астении
© Чемпионат.ru

Предупреждать об этом состоянии могут следующие симптомы:

  • чувство печали, безнадёжности и отчаяния;
  • потеря интереса к обычно приятным занятиям;
  • усталость и низкий уровень энергии;
  • проблемы с концентрацией внимания и принятием решений;
  • изменения режима сна и аппетита;
  • раздражительность и беспокойство;
  • физические симптомы, такие как головные боли.

Причины развития весенней астении точно не установлены. Некоторые теории предполагают, что удлинение дня и повышенная освещённость весной могут нарушать циркадные ритмы и выработку мелатонина у некоторых людей, вызывая симптомы депрессии. Другие предполагают, что свою роль могут сыграть аллергия или внезапные изменения температуры, характерные для сезонных переходов.

Психология
Главное на «Женском»
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости