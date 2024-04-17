Эксперт назвала признаки весенней астении

Весна обычно ассоциируется у людей с радостью и хорошим настроением, но иногда смена сезонов может привести к упадку энергии. Это состояние, известное как «весенняя астения», говорит врач Эшвин Шарма.

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Предупреждать об этом состоянии могут следующие симптомы:

чувство печали, безнадёжности и отчаяния;

потеря интереса к обычно приятным занятиям;

усталость и низкий уровень энергии;

проблемы с концентрацией внимания и принятием решений;

изменения режима сна и аппетита;

раздражительность и беспокойство;

физические симптомы, такие как головные боли.

Причины развития весенней астении точно не установлены. Некоторые теории предполагают, что удлинение дня и повышенная освещённость весной могут нарушать циркадные ритмы и выработку мелатонина у некоторых людей, вызывая симптомы депрессии. Другие предполагают, что свою роль могут сыграть аллергия или внезапные изменения температуры, характерные для сезонных переходов.