Вечное обесценивание деморализует человека

Новое исследование показывает, что работа в атмосфере повторяющегося обесценивания и сомнений в знаниях человека, может деморализовать его. К таким выводам пришли исследователи из Корнелльского университета (США), научная статья вышла в Acta Psychologica.

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«Я не говорю о здоровом, хорошо обоснованном скептицизме. Я говорю о ситуации, когда человека постоянно игнорируют, не слышат, отмахиваются, ему все объясняют. Что-то в том, кто этот человек — его личность — подсказывает собеседнику, что он не может быть прав, но это предвзятость. Предубеждения принимают разные формы: раса или этническая принадлежность, манера говорить, вес, привлекательность, возраст, стиль и так далее. Люди эмоционально заинтересованы в том, чтобы к ним относились как к заслуживающим доверия. Все больше исследований показывают, что регулярное воздействие даже относительно незначительных предрассудков и дискриминации ухудшает физическое и психическое здоровье, приводя к высокому артериальному давлению, хроническому стрессу и депрессии», — говорит Лаура Ниеми, доцент кафедры психологии, один из авторов исследования.

Участники исследования наблюдали за игрой, а затем рассказывали, поняли ли они, как она работала, или как они к ней относились. Затем их высказывания оценивали. Некоторые отзывы были подтверждающими, некоторые — дискредитирующими, а некоторые — слегка оскорбительными.

Оказалось, что людям эмоционально более тяжело, когда подвергают сомнению их понимание фактов, чем их чувства. При этом чернокожие мужчины оценивали дискредитирующую обратную связь значительно менее негативно по сравнению с чернокожими женщинами, белыми мужчинами и женщинами.

«Опыт дискриминации и травм по расовому признаку предсказал реакцию, предлагая стратегию преодоления: избегание или преуменьшенин эмоций при встрече с дискредитирующей обратной связью. В США чернокожие мужчины подвергаются большей расовой дискриминации в тех областях, где доверие чрезвычайно важно, таких как трудоустройство, образование и взаимодействие с правоохранительными органами», — объясняет Ниеми.

Подтверждение — когда участникам говорили, что они правы — было значительно более позитивным для белых женщин по сравнению с белыми мужчинами. Это перекликается с исследованиями, показывающими, что позитивная обратная связь повышает мотивацию женщин.