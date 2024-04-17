Почему эмоциональная измена опаснее физической

Измена — самое неприятное, что может случиться в паре. Мы поговорили с психологом Сергеем Лангом, который рассказал WomanНit, какой вид измены прощают проще всего, и почему эмоциональная неверность опаснее физической.

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Высокий процент

По словам нашего эксперта, с изменой в том или ином виде сталкивается 70% пар. Психологи рассматривают измену не как причину, а как следствие происходящего в отношениях между двумя людьми.

«Это результат накопившихся проблем, возникших в браке», — говорит Сергей.

Какие виды измен прощают легче

«Я, как специалист с 17-летним опытом, могу сказать, что чаще всего люди прощают именно физическую измену, а вот эмоциональную в большинстве случаев простить не может никто», — поясняет психолог.

По словам Сергея, физическая измена — это, в первую очередь, интим, близость, она происходит чаще всего под влиянием извне — сказывается употребление алкоголя, события, подстегивающие человека к близости, например, расслабление во время отдыха на курорте, длительные командировки и т. п. Человеку довольно трудно отказать себе в мимолетном удовольствии, если у него есть для этого все условия. Такие измены прощаются гораздо проще, как правило, прощаются женщинами.

В чем отличие эмоциональной измены от физической

В этой ситуации мы говорим не только о физическом влечение, здесь подразумевается любовь, общение, взаимопонимание, вовлечение гораздо выше.

«Развивается психологическая привязанность к человеку, можно сказать, такая измена более духовна. Эмоциональная измена часто перерастает в физическую, наоборот же случается редко», — говорит наш эксперт.

К слову, именно такой вид измены опаснее всего, если человек и дальше продолжает поддерживать контакт с партнером на стороне, не ограничиваясь постелью, вероятность выхода из постоянной пары намного выше, чем если бы речь шла исключительно о физическом контакте.