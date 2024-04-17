Психолог назвал главные отличия плохого настроения от депрессии

Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс объяснил отличия плохого настроения от депрессии. Так, если грусть длится больше месяца, то это является одним из признаков клинической депрессии.

© freepik.com

По словам Михаила Хорса, бытует мнение, что у людей весной должно быть обязательно хорошее настроение. Если же его нет, то человек считает, что с ним что-то не так. Тогда же у него появляется недовольство собой, которое постепенно начинает накапливаться. Это отчасти и приводит к появлению депрессии.

«Люди в депрессию впадают, потому что запрещают себе плохое настроение. Если грусть длится больше месяца, то это уже признак клинической депрессии», – отметил он.

Для того чтобы выйти из такого плачевного состояния, психолог советует в первую очередь принять факт, что у вас депрессия и быстро выйти из нее не получится. Однако при должном внимании к себе и помощи профессионального психолога справиться с депрессией получится за пару месяцев, передает НСН.

Напоминаем, что психолог Наумова рассказала о причинах появления весеннего обострения. Она подчеркнула, что некоторые люди сильнее других подвержены таким обострениям.