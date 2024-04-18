Почему женщины лучше ладят с внуками, чем с собственными детьми

Исследование, проведенное Университетом Эмори, показало, что бабушки относятся к своим внукам иначе, чем к собственным детям. Чтобы изучить суть особенной связи старшего и подрастающего поколений, профессор антропологии, психиатрии и поведенческих наук Джеймс Риллинг исследовал активность мозга более 50 женщин — у всех был по крайней мере один биологический внук в возрасте от 3 до 12 лет.

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Исследователи предложили женщинам рассматривать фотографии, среди которых были как снимки внуков и детей, так и незнакомцев разного возраста. В процессе мозг бабушек сканировали методом магнитно-резонансной томографии.

«Когда женщины рассматривали фотографии своих внуков, у них особенно активизировались области мозга, которые отвечают за эмоциональную эмпатию», — отметил эксперт в выводах исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society.

На фотографии собственных детей мозг участниц эксперимента реагировал иначе — «работали» уже другие области органа, связанные с когнитивной эмпатией. То есть женщины беспокоятся о том, что думают или чувствуют их дети, но это не вызывает того же эмоционального отклика, как в случае с внуками. Впрочем, найти ответ, почему происходит именно так, пока не удалось.

Согласно одной из популярных теорий, бабушки могут баловать внуков, а затем просто отправить их домой, избегая сложностей в воспитании. Биологи же предполагают, что все дело в человеческом беспокойстве о продолжении рода и сохранении генов — а эта миссия как бы ложится на плечи самых юных членов семьи, их родители с задачей уже справились.