Судьба-разлучница: три знака, которые запросто могут увести чужого партнёра

Сексуальная привлекательность и магнетизм очень важны в отношениях. Если человек обладает харизмой, но не слишком заботится о морали, он может оказаться змеёй, пригретой на груди. Увести чужого партнёра, по мнению астрологов, чаще всего способны Стрельцы, Львы и Скорпионы.

Стрелец

Стрельцы обладают энергией и очарованием, которые притягивают внимание. Их открытый и игривый стиль обещает новые ощущения, а благодаря свободолюбию они не слишком озабочены этическими соображениями. Если это покажется Стрельцу весёлым, он вполне способен отбить чужого партнёра.

Лев

Львы обладают уверенностью, которая может оказаться непреодолимым для некоторых. Их страсть и живость притягивают внимание, и часто они не готовы мириться с тем, что кто-то не обращает на них внимания. Это работает, даже если причина равнодушия в том, что пара у «жертвы» уже есть.

Скорпион

Загадочность и притягательность Скорпионов могут легко сбить с толку. Они отлично чувствуют себя в отношениях, где «всё сложно». Нередко представители этого знака используют свою сексуальную привлекательность, чтобы завоевать даже тех, кто доволен имеющимися отношениями.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.