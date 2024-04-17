Нумеролог рассказала, как воплотить свои мысли в реальность

Любой человек может легко убедиться в том, что мысль - материальна, достаточно настроить свое сознание, что прямо сейчас оно формирует нужный результат. Об этом Banki.loans рассказала нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова.

По ее словам, колдуны и ведьмы убеждают сознание с помощью различных техник: заговоров, магических заклинаний и обрядов. Даже простой, казалось бы, хоровод, народный обрядовый танец, является магическим обрядом, призванным привлечь в жизнь людей свет, солнце, радость и успех.

«Для материализации мечты можно использовать и чисто магические практики, но надо знать, какие и как. Важно уверенно знать традицию, чтобы не навредить самому себе», - предупредила Белова.

А можно просто сосредоточиться на мечте, но формулировать ее нужно не в будущем, а в настоящем времени.

«Например, не «я поеду отдыхать на Мальдивы», а «у меня есть купленный тур на Мальдивы». Если вы будете мечтать в будущем, то подсознание будет все время отодвигать результат», - заверила спикер издания.

Помимо этого, человеку потребуется твердая уверенность в результате, без нее подсознание станет воспринимать происходящее как шутку, развлечение. Это поможет воплотить любую мысль в реальность, подчеркнула нумеролог.

Ранее стало известно, что американские ученые провели исследование, которое доказало, что мысль имеет материальную природу.