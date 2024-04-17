Психолог рассказала, как перестать искать любовь родителей и стать взрослым

Человек должен уметь брать на себя ответственность и ставить свои потребности на первое место, чтобы эмоционально не зависеть от родителей и жить счастливую жизнь. Об этом Banki.loans рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, потребность угождать родителям и жить по их правилам возникает, когда ребенок боится не выжить в детском возрасте.

«Безусловно в детском возрасте каждый человек нуждается в родителях, потому что самостоятельно не сможет закрыть свои потребности и справиться с жизненными трудностями. Некоторые люди, когда взрослеют, не успевают осознать свои мотивы и действуют по указке мамы и папы. Но важно осознать, что сейчас его уже не ждет смертельная опасность, если он будет перечить родителям», - сказала спикер.

Наоборот, необходимо пройти сепарацию от мамы и папы, чтобы быть счастливым, а не угождать родителям, отметила психолог.

«Необходимо отделиться, стать самостоятельным, понять свои собственные желания и поставить перед собой цели. Если человек постоянно следует наставлениям родителей и живет по их правилам, это может привести к психозу или неврозу, в зависимости от типа темперамента личности и установок», - сообщила собеседница издания.

Эксперт подчеркнула, что когда человеку удается отделиться от потребностей родителей и стать самостоятельным и ответственным, то и с родителями отношения становятся гораздо лучше. Если взрослый ребенок пытается угодить маме или папе, то он долго терпит дискомфорт, а в какой-то момент не выдерживает и конфликтует с ними. Важно слушать свои чувства и потребности и ставить их на первое место.