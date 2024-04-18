Женщина пожаловалась на спящего с родителями мужа

Пользовательница сети пожаловалась на мужа, регулярно пробирающегося в спальню к родителям. Об этом она рассказала на платформе Quora.

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Женщина заявила, что ее возлюбленный регулярно спит с родителями. По словам пользовательницы, муж засыпает с ней, но постоянно уходит в спальню к родственникам под утро. Мужчина объясняет необычное поведение духотой в спальне. А комната родителей, по его словам, хорошо вентилируется. Обеспокоенная женщина обратилась за советом, не понимая, как поступить в сложившейся ситуации.

Многие пользователи предположили, что плохая вентиляция — не единственная причина странного поведения мужчины. Комментаторы посоветовали женщине поговорить с мужем и выяснить, почему он предпочитает комнату родителей собственной спальне. Некоторые пользователи также заподозрили, что муж несчастлив в браке или имеет роман на стороне, поэтому регулярно пропадает посреди ночи.

Ранее пользователь форума Reddit, сделавший вазэктомию, пожаловался на проблемы в семье, рассказав о внезапном требовании жены завести ребенка. Женщина пригрозила мужу разводом в случае отказа.