Сериалы могут вызывать зависимость сродни наркотической

Многим людям нравится проводить вечера за просмотром любимых сериалов. Но насколько безопасно такое времяпрепровождение для психологического здоровья? Об этом рассказал Общественной Службе Новостей практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

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По мнению психолога, отталкиваться надо не от того или иного жанра, а от формы его подачи. Он считает, что сериалы вызывают у человека зависимость, что является психической проблемой. Сериальный формат может действовать как наркотик. Зрители «мучаются», если не получается посмотреть новый эпизод любимого шоу. К тому же, у человека появляется привыкание к героям.

Также зритель эмоционально привязывается к персонажам, они даже могут стать заменой социальной активности. Поэтому нет ничего странного в том, что после завершения сериала у его фаната возникает «ломка», заключил эксперт.