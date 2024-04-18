Почему не получается найти вторую половинку

Подавляющее большинство людей, которые находятся в поиске спутника жизни, представляют себе его или её, весьма смутно. В основном, у людей в голове есть определенный типаж, который рулит процессом выбора: «Этого хочу — а этот не подходит». Причиной таких решений может быть негативный прошлый опыт, давление социума, первая любовь, образ родителей, да все, что угодно! Причем, данные выводы люди делают заочно, основываясь на фото в социальных сетях или на сайтах знакомств, придумывая причины, почему «нет», а не почему «да», при этом, даже не давая шансов ни себе, ни предполагаемому партнеру, узнать друг друга лично.

Это самая распространенная ошибка, которая потом приводит к банальному отказу от перспективного знакомства, которое могло бы перерасти в счастливые отношения, в дружбу или просто в изучение нового типажа противоположного пола, что впоследствии, поможет в таком непростом деле, как выбор партнера.

Представьте, что вы выбираете шоколадные конфеты. Они в ярких обертках, с разнообразными названиями и своими эксклюзивными, ни на что не похожими, начинками. И когда мы выбираем «Мишку на севере», то точно знаем, что находится внутри, а если написано «Грильяж», очевидно, что там не «Птичье молоко».

Также с людьми. Например, среднестатистический мужчина, который ездит на работу на метро и трудится в найме, хочет создать семью с доброй, домашней, уютной девушкой, которая в фартучке и тапочках-собачках готовит ему сырники на полдник, гладит рубашки и вышивает крестиком по вечерам. При этом, он описывает стильную леди с алым маникюром, которая, как правило, делает карьеру, пропадает с утра до вечера в офисе и ходит на 12-сантиметровых каблуках в юбке-карандаше. Типаж в его голове кричит, что хочется именно такую, но чтобы она, каким-то невероятным образом, соответствовала тем качествам, которые он ищет в женщине, но так не бывает.

Или. Женщина декларирует, что хочет найти состоятельного, сильного, увлекающегося, уверенного в себе, харизматичного мужчину (список можно продолжать бесконечно), но при этом сама она «умытая с мылом», в скучной водолазочке, без лоска, с хвостиком «лошадка хочет жениться» описывает характер данного мужчины в контексте «ходит на работу с 9 до 18 и регулярно выносит мусорное ведро». Так не бывает.

Не могут быть «Раковые шейки» «Вишней в шоколаде». Отталкивайтесь от своих ощущений, а не от фантика и обертки. Это всех касается. И мужчин, и женщин.

У мужчины из списка Форбс иные предпочтения по поводу своей избранницы. Это самые сложные мужчины и когда женщины с умилением думают, что именно такого мужчину она встретит, то это лотерея один на миллион. Скорей всего, такой мужчина после долгого поиска в итоге познакомиться с женщиной из своего круга, либо список требований к кандидатке будет состоять из 50 пунктов, либо он давно и счастливо женат.

А у деловой женщины, которая занята построением карьеры, погружена в профессию и в деловой мир, вряд ли на первом месте кухня, передник и диванные посиделки с любимым. Это алгебра.

Оценивайте себя и свои цели реально, так как это поможет не разочаровываться перманентно и не находиться в вечном поиске, теряя драгоценное время.

Пропишите в своей голове, а лучше на бумаге, те качества партнера, которые для вас являются главными и сопоставьте с той картинкой, которую вы себе нарисовали. И если вы понимаете, что пазл не складывается, задумайтесь о том, ту ли начинку вы выбираете? И не перепутали ли вы «Батончик» с «Суфле»?

А ответ на самый главный вопрос к себе расставит все точки над «ё» очень быстро и эффективно: и этот вопрос не «Какой он должен быть?», а «Что я хочу рядом с ним чувствовать?». И вот когда вы ответите себе честно и откровенно на этот важнейший и первостепенный вопрос, то пространство точно соединит вас именно с нужным и подходящим человеком!