Как повысить стрессоустойчивость на работе: пять советов от психолога

Часто в списке требований к соискателям можно увидеть такой пункт, как стрессоустойчивость. Это значит, что на работе нужно априори быть готовым к ситуациям, выбивающим из колеи.

© dreamstime.com

Как развить устойчивость к стрессу? И может ли стресс быть полезным? Об этом MIR24TV рассказала психолог Елена Крымова.

Что такое стресс? Может ли он быть полезным?

Стресс – это реакция организма на внешние и внутренние раздражители, которые выводят человека из равновесия и вызывают напряжение. По словам психолога Елены Крымовой, ученые разделяют два вида стресса:

Эустресс (позитивный стресс) помогает накоплению ресурсов и преодолению трудностей, не влияя отрицательно на организм. Например, дедлайны на работе могут побуждать нас к организованности и быстрому выполнению задач.

Дистресс оказывает отрицательное воздействие. Он возникает при регулярных стрессовых ситуациях, что может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем. Чтобы этого не происходило, важно развивать стрессоустойчивость.

Задача стресса – спасти организм. Если мы умеем управлять стрессом, то он становится движущей силой. Он держит нас в постоянной готовности. Тогда мы можем получить новые навыки и способны решать нестандартные задачи.

Что такое стрессоустойчивость?

Стрессоустойчивость – способность человека справляться с негативными воздействиями извне без серьезных последствий для здоровья.

Стрессоустойчивость индивидуальна и зависит как от врожденных факторов, так и от жизненных обстоятельств: травмирующий опыт, атмосфера в семье и социальной среде и т.п. Как утверждает психолог, каждый из нас может развить стрессоустойчивость, несмотря на исходные данные. Фактически, это психологический навык, который помогает быстрее приспосабливаться к различным обстоятельствам.

Как справляться со стрессом на работе?

Психолог утверждает, что стресс на работе – частая проблема на сегодняшний день. Он может привести к снижению производительности, ухудшению отношений с коллегами, а в некоторых случаях даже к развитию серьезных заболеваний.

Важно определить триггер, который регулярно вызывает стресс – например, это может быть поведение руководителя. Здесь начинается работа с принятием обстоятельств: мы разделяем вещи на те, которые можем изменить или не можем. Поведение руководителя или других коллег – это не наша зона ответственности.

Елены Крымова отмечает, что если в жизни есть источник постоянного стресса, то для баланса должен быть и источник постоянной радости. Это могут быть различные хобби или даже домашние питомцы – каждый выбирает то, что ему по душе.

«Исследования показывают, что физически истощенные люди имеют более слабый контроль над своими эмоциями, быстрее утомляются на работе и хуже выполняют поставленные задачи. Поэтому важно следить за своим физическим здоровьем: высыпаться, сбалансировано питаться и давать телу физическую активность», – объяснила психолог.

5 простых шагов для повышения стрессоустойчивости

Следуя этим советам, вы сможете сбалансировать свое состояние и легче справляться со стрессом на работе и не только.