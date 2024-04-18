Шесть свадебных нюансов, которые предсказывают скорый развод

Для многих пар подготовка и празднование свадьбы становятся серьезным испытанием — стрессовые ситуации могут выявить как лучшие, так и худшие стороны влюбленных.

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И некоторые приметы явно указывают на то, что у пары мало шансов прожить долгую и счастливую совместную жизнь.

Неспособность договориться

Если жених и невеста неспособны сообща выбрать место для торжества, долго спорят о формате праздника и, кажется, совершенно не готовы идти на компромиссы — это однозначно тревожный звонок: вызовы, с которыми предстоит столкнуться в семейной жизни, гораздо суровее дискуссии о начинке свадебного торта. Когда каждое совместное решение дается с трудом еще в процессе подготовки к свадьбе, нет оснований полагать, что взаимопонимание чудесным образом возникнет после бракосочетания.

Поспешное решение

Люди, которые познакомились несколько месяцев назад и уже готовы клясться в вечной любви, вероятнее всего, совершают ошибку. Уверенность в партнере, которого вы плохо знаете, просто невозможна. Конечно, случаются и редкие счастливые истории, когда за поспешным браком следуют десятилетия счастливой совместной жизни, но это не более чем исключения, которые, как известно, лишь подтверждают правило. К сожалению, чаще люди показывают свое истинное лицо лишь со временем.

Зацикленность на себе

Когда «наш день» превращается в «мой день» — это еще один «симптом» бесперспективных отношений. Если один из партнеров, будь то жених или невеста, больше увлечен собой и процессом, чем второй половинкой, и ставит свои интересы превыше всего — возникают вопросы к реалистичности счастливого совместного будущего. Настоящая влюбленность и приступы счастья опьяняют настолько, что меньше всего думаешь о том, как бы лучше выйти на фото. Свадьба перспективной пары — это интимное событие в кругу близких, а не реалити-шоу.

«Сюрпризы» против воли партнера

Важной способностью перспективных пар является умение настроиться на волну партнера, проявить эмпатию и понимать, какой сюрприз уместен, а какой любимый человек точно не оценит (и даже не простит). Многое зависит от контекста, ситуации и аудитории — личные видео и фото, которые хочется показывать лучшим друзьям, не всегда уместно демонстрировать при членах семьи. Полет на воздушном шаре, например, станет катастрофой для человека, который боится высоты. Если пара слепа к мировоззрению и особенностям друг друга уже на этапе свадьбы, нет гарантий, что прозреть получится с кольцом на пальце и штампом в паспорте.

Торжество в долг

Свадьба в долг, а то и в кредит — наглядная демонстрация того, как пара стремится жить не по средствам и не считается с объективной реальностью. Скорее всего, какое-то время новой «ячейке общества» удастся продержаться на плаву — пока отпуск, оплаченный кредиткой, выплаты за премиальный автомобиль и покупка мебели в рассрочку не станут кричать слишком громко о финансовой дыре в семейном бюджете. Вместе с красивой жизнью на заемные средства рискует завершиться и сам брак.

Безразличие к подготовке

Далеко не всем парам доставляют удовольствие такие вещи, как выбор текстуры бумаги для пригласительных и оттенка салфеток. Но если жених и невеста совсем не в восторге от процесса планирования, это плохой сигнал. Нормально, если невеста уделяет немного больше внимания деталям, чем жених, но полное безразличие к церемонии может указывать на сомнения — кто-то из партнеров, а может быть, и оба, не уверены, что хотят провести вместе один день на глазах у близких, что уж тут говорить о всей жизни.