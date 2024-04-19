Какие типы ревности самые опасные

Ревность — история, старая, как сама человеческая цивилизация. Возможно, иногда приятно фантазировать про страстно влюблённых и оттого ужасно ревнивых мужчин или женщин, но лишь до тех пор, пока не столкнёшься с этим в реальной жизни. Гораздо чаще ревность не разжигает внутри пары страсти, а отравляет их чувства и само существование. Как понять, из-за чего вы ревнуете, и как побороть ревность, «Секрету» рассказали психологи.

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Почему в парах возникает ревность

Ревность — это чувство страха из-за возможного ухода партнёра из отношений, страх потерять человека, внутреннее переживание, что он выберет кого-то другого, получше. На обывательском уровне часто кажется, что это очень простое и понятное чувство, возникающее из естественного чувства собственничества, когда на ваши отношения посягает кто-то извне.

Мол, так заведено веками, что женщина принадлежит мужчине, мужчина (ну, в более прогрессивных сообществах) — женщине, и если уж вы признались друг другу в любви, будьте добры, не смотрите больше на других представителей противоположного пола как на потенциальных партнёров. А если кто-то кого-то ревнует, то «нет дыма без огня» — смотрел(а), флиртовал(а), изменял(а). И изменщик должен понести наказание, как минимум в виде скандала.

Однако часто бывает так, что объективных причин и поводов для ревности вовсе нет. А сама ревность есть. Про таких говорят «ревнует к каждому столбу».

Но если вас ревнуют беспочвенно, это не столько доказательство любви, сколько обидное свидетельство, что вам не доверяют и думают о вас как о человеке лёгкого поведения. Даже не вдаваясь в крайности, как Отелло с Дездемоной, такое чувство может быть разрушительным и опасным — как для отношений, так и для самооценки обоих партнёров.

Именно в самооценке, по мнению психологов, и таится корень зла.

"Ревность напрямую связана с самооценкой. Если люди ревнуют, значит, в паре нет доверия. Чтобы оно было к другому человеку, важно его самостоятельно самому себе формировать. Важно точно знать, что вы любите этого человека, а не хотите его подчинить. Тогда то же самое будет возвращаться к вам в ответ от партнёра. Это другое качество отношений. Когда ревнуют вас, то это может говорить о желании партнёра втянуть вас в зависимые отношения. Например, мужчина пытается контролировать вас. Это говорит о его неуверенности в себе. Возможно, раньше женщины его предавали. Либо он сам предавал и боится, что такое поведение будет по отношению к нему. Надо выявить причину, следственную связь".

По словам Ольги Камышинской, часто причины ревности идут из детства. Между братьями и сёстрами нередки такие чувства, как ревность, ненависть, соперничество — наряду с любовью. Всё это норма поведения, не пресекаемая и порой даже поощряемая взрослыми. А потом те модели отношений, которые были в семье, автоматически переносятся во взрослую жизнь. С этим надо работать, чтобы не быть похожим на обиженного ребёнка.

Но если бы дело было только в детстве, всё было бы намного проще. Психолог Марина Гринвальд считает, что ревность сопровождала человечество всю его историю, начиная с пещерных времён. А значит, так просто от этого чувства не избавиться.

"Опираясь на исследования, можно полагать, что ревность возникла в процессе эволюции человека. В доисторические времена первостепенным был страх смерти. Оставшись в одиночестве, риск возникновения опасности усиливался. Поэтому доисторические люди старались держаться вместе и опасались того, что кто-то, оставшись в одиночестве, придет и займет их место. По мнению ученых, именно это стало прародителем того, что сегодня мы называем ревностью".

Однако сейчас никто нас за пределами наших уютных пещер с водопроводом и интернетом не ест. Так что в современных парах ревность чаще рождается не из-за эха кровавого прошлого, а из-за психологических проблем и неуверенности.

"Ревность может быть вызвана недостатком внимания, любви, уважения или симпатии со стороны близкого человека, в то время как все это реально или гипотетически получает кто-то другой. Часто ревность, если она беспочвенна, связана с низкой самооценкой и причиняет дискомфорт обоим партнёрам в паре, хотя при этом она имеет биологическую вполне обусловленную цель — защита отношений с объектом, наиболее подходящим для продолжения рода и сохранения жизни".

Екатерина Памукче выделила следующие причины ревности:

Низкая самооценка. Здесь партнёр не обязательно дает повод, человек с низкой самооценкой сам его найдёт или выдумает, безостановочно сравнивая себя с другими явно в их пользу. Постепенно это перерастает в недоверие к партнёру и желание контролировать все аспекты его жизни, особенно если в его окружении действительно находится кто-то более красивый/умный/успешный.

Склонность к эгоцентризму. Часто люди, склонные к деспотии и эгоцентризму, считают партнёра своей собственностью, при этом ведя полигамный образ жизни. Они склонны обвинять и подозревать партнёра в том, к чему склонны сами в свои фантазия или действиях, например: «Если я засматриваюсь на красивую фигуру, то и партнёр так делает». При этом партнёр может этого и не делать, но чувства вины за свои мысли или поступки вызывает желание осудить другого. Так люди, склонные к эгоцентризму, глушат свою вину и перекладывают ответственность на партнёра.

Внутренние установки из семьи. Есть такое понятие, как интроекты — программы, которые транслируют нам родители в детском возрасте и которые мы встраиваем в свою личность. К таким убеждениям, например, относятся: «Все мужчины лгут», «Не будешь следить за мужем, будет изменять», «Не доверяй — обманут». Эти установки могут сидеть глубоко внутри и мешать строить отношения в реальности, даже с очень честным и открытым человеком.

Ревность пожилых

Ревность — болезненное ощущение страха потерять значимого для них человека — может проявляться независимо от пола и возраста. Но люди в возрасте 65+ ревнуют сильнее всего и более остро воспринимают недостаток внимания, уверена психолог сети пансионатов Виктория Кондрашина, по роду работы часто имеющая дело с пенсионерами.

"Ревность в зрелом возрасте может проявляться из-за неуверенности в себе, низкой самооценке, ощущения ненужности. Кроме того, большую роль могут оказывать внешние признаки — недооценённость своих качеств, внешности, красоты. Количество прожитых лет с партнёром также может повлиять на ревность, так как с годами у людей могут накапливаться негативные эмоции, сомнения и переживания, которые вскоре ухудшат отношения. Вдобавок, ревность может быть сформирована на основе жизненного опыта, происходящих с человеком событий, отражающих негативные стороны отношений, поэтому у него возникает потребность в контроле своего партнёра".

Психолог отметила, что в молодом возрасте люди склонны ревновать, потому что боятся потерять ещё не проверенного в жизненных боях партнёра из-за его сохраняющегося интереса к другим.

В зрелом возрасте ревность чаще возникает из-за страха потерять уже устоявшиеся отношения. Также такое ощущение может появляться из-за недоверия к партнёру или неуверенности в себе, в особенности — сомнения по поводу своей внешности.

Помимо ревности к своим постаревшим вместе с ними партнёрам пожилые не менее, а иногда даже более остро ревнуют своих взрослых детей.

Некоторые пенсионеры как будто не могут смириться с тем, что они больше не главные люди в глазах ребёнка, как было, когда они были молодыми, а их дети маленькими. Ревность они могут испытывать к партнёрам своих детей, к их занятиями и хобби, и даже к родителям их супругов, если старикам покажется, что молодая пара уделяет тем больше времени и внимания.

В большинстве случаев пенсионеры ревнуют своих детей, так как боятся потерять с ними связь, объяснила Виктория Кондрашина.

Создавая собственную семью, дети начинают меньше времени уделять старшим родственникам, это естественно. Но пожилые люди в то же время начинают испытывать страх быть забытыми или заменёнными другими, более близкими людьми. Они уверены, что их потребности игнорируются и они становятся вовсе не нужны своим детям.

Некоторые пенсионеры склонны обвинять родственников в отсутствии должного внимания, требуют постоянно звонить или навещать их. Все потому, что они привыкли постоянно контактировать с детьми. Соответственно, у них возникает чрезмерное чувство собственности, что, в свою очередь, приводит к конфликтам и выяснениям отношений как с детьми, так и с их партнёрами.

"Не зря говорят, что пожилые как дети — капризны, требовательны, несговорчивы и эгоцентричны. К этим проявлениям нужно относиться с сочувствием, так как это психологическая особенность пенсионного возраста. Уделите время своим близким, искренне интересуйтесь их настроением и самочувствием, расскажите о своих делах, спросите о нуждах пенсионера — так вы уменьшите их чувство ревности и одиночества".

Чем способны навредить разные виды ревности

Ревность — причина множества бытовых драм, нередко заканчивающихся избиением или смертью кого-то из участников любовного многоугольника (настоящего или вымышленного). Но даже если не брать настолько кровавые сценарии, в изобилии сцен ревности в вашей жизни нет ничего хорошего.

По словам психолога Екатерины Памукчи, существует здоровая и патологическая ревность.

Здоровая нужна для закрепления отношений, создания более тесных уз. Патологическая же может сильно осложнять отношения или даже разрушить их, если партнёр прибегает к таким способам, как слежение, манипуляции, скандалы и проверка телефона.

Выделяют определенные типы патологической ревности:

Параноидная ревность

Свойственна людям, избегающим фантазий о собственных изменах или полигамных отношениях. Как следствие, они проецируют эти нужды на партнёра, считая, что тот слишком притягателен для других. Причинами возникновения такой формы ревности может быть унижение в родительской семье или излишне тревожная мать, которая передала ребенку недоверие к миру.

Проявляется параноидная ревность через недоверие, проверки, скандалы по малейшим поводам, слежку за партнёром и постоянное ощущение страха потери отношений. Способ помощи в этом случае — создание дома понятной, стабильной и доброжелательной атмосферы, честность и диалог с партнёром.

Нарциссическая ревность

Присуща людям с яркими нарциссическими проявлениями. Они боятся быть обманутыми, нелюбимыми и застыженными за собственные чувства и выбор партнёра. Возникает такая форма ревности из-за высоких ожиданий родителей, которым порой ребенку сложно соответствовать. Тогда он начинает бояться, что, если он не будет лучшим, его не будут любить.

Нарциссическая ревность проявляется по отношению к партнёру очень бурно и эмоционально, при малейшем поводе, даже таком, как улыбка постороннему человеку. На самом деле же такому партнёру важно быть замеченным вами, нужным, ценным не только за достижения, но и как личность в целом, при этом нужно стараться транслировать меньше одобрения и симпатии к окружающим.

Мазохистическая ревность

Присуща людям, которые считают, что их замечают только в период тревоги и страдания. Такое самовосприятие формируется в раннем детстве, если родители слишком заняты и замечают ребенка только когда он болеет или ему совсем плохо физически или морально: боль, слезы, травмы.

Мазохистические ревнивцы стремятся вызвать у партнёра чувство вины, чтобы он уделял им больше внимания, при этом они могут испытывать наслаждение от боли, которую вызывает ревность, и даже специально знакомить партнёра с красивыми/успешными людьми, чтобы больше ревновать.

Проявляется такой тип ревности через постоянную трансляцию партнёру грусти, тяжкие вздохи, обвинения: «я так люблю тебя, а ты меня нет». Помочь партнёру можно через признание большой ценности для вас этих отношений, внимание и доверие.

Избегающая ревность

Необходима людям, которым важно сохранять дистанцию и имеющим страх близости. Они часто молчаливы и замкнуты в своей ревности, догадаться о ней бывает крайне трудно, но можно, например по таким замечаниям: «Вижу, что он тебе нравится, не буду мешать!», а также по частому исчезанию из дома, задержках на работе и сексуальной холодности.

Формируется такой тип ревности в отношения с родителями, где холодность и отвержение были способом воздействия на ребенка и носили воспитательный характер. Чтобы помочь своему партнёру, важно замечать его границы, но при этом безопасно и аккуратно говорить ему о своих чувствах и важности быть в них замеченным.

Истеричная ревность

Проявляется бурно, демонстративно, эффектно, часто связана с охлаждением сексуальных отношений и подозрением ревнивца в измене. Человек с таким типом ревности бурно выражает недовольство, любит фееричные скандалы, не останавливается в проявлении ревности, если не выстроить четкие границы. Важно замечать привлекательность партнёра и его темперамент, активно вести половую жизнь, чтобы снизить накал внутренней драмы ревнивца и не провоцировать истеричные всплески.

Обсессивно-компульсивная ревность

Такая ревность построена на навязчивых действиях и рационализме, часто присуща трудоголикам и учёным, малоэмоциональным людям. Проявления носят системный характер, например проверка телефона по вечерам, и похожа на ритуальные действия.

Причина кроется в невозможности быть принятым со своей спонтанностью, возможно в детстве ребёнка хвалили только за выполненные вовремя уроки, чтобы не потерять родительскую любовь. Если система действий партнёра имеет более менее нормальный характер, позвольте их выполнять без ущерба для своего комфорта и безопасности.

Психопатическая ревность

Самая опасная в своих проявлениях. Партнёр не контролирует импульсы и реакции, может ударить, накричать, выгнать из дома. Так ревнивец показывает свою силу и власть, на самом деле осознавая свое бессилие и невозможность сделать партнёра своей собственностью.

Эту форму ревности ни в коем случае нельзя терпеть, игнорировать, нужно четко выстроить границы в отношения и не допускать и нарушения.

Патологическая ревность довольно губительна для отношений в паре, подчеркнула Памукчи. Терпеть её не только бессмысленно, но иногда даже опасно. Сильные переживания ревности и невозможность с ними справляться могут привести не только к охлаждению чувств, но и к депрессии одного из партнёров.

Но при понимании сути проблемы можно всё же сохранить теплые отношения, уверены психологи. Главное, не недооценивать опасность подобных сильных чувств.

"Как таковая ревность не является чем-то опасным. Если она контролируема, присутствует адекватность и критическое мышление, ревность даже полезна. Она даёт пищу для рефлексии, подсвечивает дефициты обоих партнёров и вполне способна стать точкой роста. Другое дело, когда ревность неконтролируемая, болезненная и деструктивная. Тип личности и тип привязанности во всем этом играют не последнюю роль. К примеру, доказано, что люди с тревожным типом привязанности чаще и острее испытывают ревность, нежели другие. Им необходимо прорабатывать детские травмы и формировать новые установки, чтобы справиться с этой проблемой". предков".

Может ли ревность укрепить отношения

Несмотря на множество примеров ревности, которая плохо закончилась для одного или обоих партнёров, в народе до сих пор неистребимо живёт представление «ревнует — значит, любит», «ревность укрепляет брак» и прочее.

Психологи категорически не согласны с этими утверждениями, если речь идёт о какой-либо форме патологической ревности. Но если это чувство находится под контролем, а партнёры настроены разобраться со своими чувствами, ревность может стать сигналом и указать на слабые стороны вас или ваших отношений. Это не приговор, а точка роста — было бы желание и силы на изменения.

"Ревность, как показывают исследования, может быть романтической. При этом иногда она помогает в отношениях и позволяет партнёрам сблизиться еще сильнее. В других случаях она способна разрушить крепкую, казалось бы, связь. Интересно, то, что ревность, со слов авторов «справочника по ревности» — это невербальный защитник отношений и мотиватор для их сохранения. Ревность — индикатор того, что пришло время разобраться со своими тревогами и страхами".

Как побороть собственную ревность

Опрошенные психологи сходятся в мысли, что бороться стоит не с ревностью как таковой, а с её причинами. Исследования показывают, что, пытаясь задавить в себе ревность, человек инициирует обратный процесс, и это чувство становится ещё сильнее.

"Бороться со своей ревностью нет смысла, от этого она станет только сильнее. Все начинается с принятия. В психогенетике есть понятие — комплементарная единица. Это функциональное целое, показывающее взаимодействие людей. Мы взаимодействуем не только на сознательном уровне, но и подсознательном и бессознательном. Мы считываем настроение друг друга, состояние, неуверенность, страх, еще какие-то вещи, даже не говоря об этом. Поэтому, чтобы понять истинную причину ревности, нужно на всех этих уровнях посмотреть".

По словам Ольги Камышинской, в реальности и правда может быть ситуация, которая заставила ревновать кого-то из партнёров, например, был флирт с другим человеком. Для формирования доверия важно соблюдать обязательства во всех договоренностях.

«Когда мы с собой и с миром взаимодействуем на фундаменте честности, цельности, а не похоти, то мы в свою жизнь привлечём такого партнёра, который будет соответствовать нам. А если мы будем взаимодействовать в страхе, в стыде, с низкой ценностью себя, то мы будем привлекать события и людей, отражающих эти состояния», — подчеркнула психолог. "Чтобы справиться с ревностью, нужно прежде всего взять и отточить каждую грань своей самости, постепенно взращивая здоровую личность. Тогда мнение окружающих и ревностные моменты не будут так цеплять, не будут сильно влиять на отношения. Вы можете доверительно пообщаться с партнёром, обсудить и договориться, что вы верны, честны и доверяете друг другу".

Однако работать со своими чувствами, признавать их в себе и брать под контроль их внешние проявления всё-таки надо.

Екатерина Памукчи дала пошаговую схему, как можно справиться с проблемой собственной ревности. Вначале попробуйте осознать реальна ли опасность или это скорее ваши фантазии.

Если вы поймёте, что дело именно в вас, можно помочь себе следующими способами:

Шаг 1. Диалог с партнёром. Не бойтесь говорить на эту тему, используйте «я-послания» и больше говорите о своих чувствах, не обвиняя и не унижая партнёра.

Шаг 2. Начните повышать самооценку. Развивайтесь, читайте книги, займитесь спортом, достигайте внутренней гармонии.

Шаг 3. Не фокусируйтесь исключительно на партнёре. Найдите хобби или увлечение, станьте интересны самому себе и сместите фокус внимания с партнёра на другие сферы жизни.

Шаг 4. Добавьте больше ясности. Не ставьте коды на телефон, не пропадайте в неизвестном направлении, будьте честны и открыты в отношениях с вашим партнёром.

Шаг 5. Переведите ревность в объект — напишите письмо, побейте подушку, станцуйте экспрессивный танец ревности или спойте про неё песню. Это усиление поможет вам справится с нахлынувшими переживаниями.

Марина Гринвальд также посоветовала начать вести дневник тревог. С его помощью будет легко отследить, что именно не дает покоя и откуда прорастает ревность.

И помните, чем раньше вы обнаружите в себе ревность и начнете с ней работать, тем больше у вас будет шансов на гармоничный союз и взаимопонимание в паре.

Как справиться с ревностью партнёра

Если речь идёт не про вашу ревность, а про ревность партнёра, ситуация лучше не становится: повлиять на то, что происходит в голове другого человека, гораздо сложнее.

Бывает даже так, что ревность обусловлена не только и не столько самооценкой партнёра, сколько его менталитетом и особенностями воспитания.

"Если вас ревнуют, с ревностью не нужно бороться, нужно её принять, понять, что она есть. А потом уже думать, как изменить это положение вещей. Важно увидеть свой вклад в эту ситуацию: что такое вы сознательно или бессознательно транслируете вовне, что вас воспринимают как неверного, ненадёжного партнёра. Например, есть культурные коды разных национальностей. То, как вы можете вести себя с американцем или с европейцем, с мусульманином делать нельзя. Например, оголяться или флиртовать с другими мужчинами. Для них это неприемлемое поведение, которое будет вызывать ревность. Если корень ревности лежит в области ценностей партнёра, то не нужно с этим играть. Свою роль играют разности менталитетов или возраста. Например, если она большая, человек может ревновать к ровесникам партнёра, потому что будет думать, что проигрывает в чём-то. Чтобы это проработать, можно пойти в семейную терапию. Но настроиться на работу в долгой перспективе". Ольга Камышинская, психолог, консультант по семейным отношениям

Но открытый диалог, в котором вы можете прояснить свои чувства, внутренние дефициты и потребности, всё же может дать свои плоды, уверена Марина Гринвальд. Главное, быть честными друг с другом и постараться показать, что партнёр и доверительные отношения с ним имеют для вас ценность.

Иначе терпеть ревность и смысла нет.