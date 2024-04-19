Психотерапевт перечислила 5 ежедневных практик для улучшения здоровья

Забота о своем психическом здоровье требует ежедневных усилий. Это может быть непросто, особенно если раньше человек не задумывался ни о чем подобном. Облегчить этот процесс можно, если внедрить в свою повседневную жизнь 5 простых психологических практик.

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"Со временем каждая из этих практик может стать для вас полезной привычкой и тем маленьким шагом, который день за днем будет вести вас к большим изменениям. Итак, во-первых, стремитесь к живому общению. Развитие цифровых технологий привело к дефициту живого общения. А между тем, именно живое общение, а не переписки или звонки по телефону, позволяет создавать важные социальные связи и привязанности, ощущать свою близость и значимость для другого. Старайтесь как можно чаще практиковать живое общение с коллегами, близкими, друзьями, соседями, случайными людьми", - рассказывает психотерапевт Александра Илларионова.

Во-вторых, учитесь чему-то новому. Новые знания и навыки повышают уверенность в себе, помогают развить целеполагание и целеустремленность, расширяют круг общения, повышают ценность как профессионала и т.д. Если пока у вас нет возможности или желания записаться на полноценный обучающий курс, начните с малого: приготовьте новое блюдо, почините что-нибудь своими руками, заведите новое хобби и т.д.

В-третьих, начните благодарить. Благодарность - это то, что вызывает сильные позитивные эмоции не только у того, на кого она направлена, но и у самого благодарящего. Благодарность должна быть направлена не только на других, но и на самого себя. Ведение дневника благодарности помогает не только сфокусироваться на лучших моментах дня, но и развить саморефлексию.

В-четвёртых, будьте активны. Физическое и психическое здоровье тесно взаимосвязаны. Регулярная физическая активность высвобождает эндорфины, повышающие настроение, и сжигает кортизол, снижая, тем самым, уровень стресса. Выберите любые упражнения, которые вам нравятся, и включите их в свое недельное расписание. Это поможет вам находиться в ресурсе, сохранять ясность мышления и хорошее самочувствие.

В-пятых, отложите телефон в сторону.