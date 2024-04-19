Ревнивая девушка вышла замуж за отца бывшего партнера

Ревнивая девушка стала мачехой бывшего бойфренда и попыталась разрушить его новые отношения. Об этом сестра мужчины рассказала на форуме Reddit, передает Daily Mirror.

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После расставания с мужчиной девушка вышла замуж за его отца. Узнав, что он помолвлен, она стала ревновать его к невесте и заявила, что та его не достойна.

Однако на этом девушка не остановилась. Она изъявила желание участвовать в вечеринке по случаю помолвки и попросила произнести на ней речь.

«Из-за всего этого мой брат и его невеста чувствовали себя очень некомфортно», — утверждает сестра мужчины.

На мероприятие бывшая девушка пришла в белом платье, чем окончательно разозлила жениха.

Родственники мужчины попросили друзей следить за тем, чтобы его бывшая девушка не приближалась к нему на вечеринке. Кроме того, они подкупили обслуживающий персонал, попросив «сделать день мачехи немного труднее». В результате бармены несколько раз пролили на девушку напитки, а официанты не давали ей никакой еды. Сестра жениха также добилась, чтобы мачеха не попала ни на одну семейную фотографию. А когда она произносила речь, ей отключили микрофон.

Сестра жениха заключила, что все гости, за исключением мачехи, прекрасно провели время на мероприятии. Многие пользователи форума осудили поведение бывшей девушки жениха. Некоторые удивились, как мужчина сумел сохранить отношения с отцом в сложившейся ситуации. «Уму непостижимо, как можно взять в жены бывшую девушку своего сына или спать с ней», — недоумевает один комментатор.

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