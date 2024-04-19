Как принять важное решение и не довести себя до панической атаки

Жизнь каждого человека наполнена выборами — совсем простыми и очень сложными, от которых может зависеть его или чужое будущее. Поэтому неудивительно, что на распутье многих начинают одолевать сомнения и страхи. Специалистка рассказала «Секрету фирмы», как поступать в таких ситуациях.

«Когда мы говорим о выборе, мы подразумеваем ещё и борьбу со страхами. Страх принять неправильное решение и потерпеть неудачу. Но истинный мрак заключается не в том, чтобы не идти к точке Б, а навсегда застрять в точке А и забыть про цель, мечту».

Прокрастинация при выборе

Самое распространённое обращение клиентов — страх перемен. Людям, к сожалению, предпочтительнее находиться там и с теми, с кем совершенно нет никакой радости и комфорта.

Я всегда предлагаю представить себя в этой же ситуации лет так через 5−10−20. У людей сразу срабатывает отрицательное отношение. Становится жутко. Ведь там уже будет упущенный момент и вагон нереализованных желаний, перемешанных с агрессией и чувством вины.

Прокрастинация — это как раз та самая отложенная жизнь, только ещё наполненная тревогой. Если вам это не чуждо, то давайте рассмотрим простые психологические техники.

Психологические техники для принятия решений

Существует несколько простых, но очень эффективных психологических техник, которые помогут принимать трудные решения.

1. «Квадрат Декарта».

Обычно при принятии решения человек концентрируется на двух аспектах: плюсах и минусах. Но Рене Декарт предложил оценить ситуацию шире — с четырёх разных сторон:

Что будет, если это произойдёт? Что будет, если это не произойдёт? Чего не будет, если это произойдёт? Чего не будет, если это не произойдёт?

Ответьте честно на все 4 вопроса. Делать это нужно не мысленно, а записывая ответ. Вы наглядно будете иметь все варианты, что поможет вам точно не запутаться в выборе.

2. Разбить на части

«Разбейте свою сложную проблему на отдельные части и посмотрите на них по отдельности. Возможно, при таком дроблении проблема уже будет не проблемой, а задачей, и вы сможете безболезненно принять решение».

3. Анализ последствий

Мысленно представьте, что будет после принятия решения. Наверное, у вас их будет несколько, вот каждый случай в красках рассматривайте. Проанализируйте все положительные и отрицательные последствия каждого варианта. Это опять даст толчок к осознанному выбору.

4. «Помощь зала»

Пообщайтесь с близкими, не перекладывая ответственности. Иногда какая-то фраза или сторонний рассказ может натолкнуть на верную мысль или инсайт. Или просто попросите поддержать вас в принятии решения. Порой взгляд со стороны помогает оценить проблему под разными углами. И возможно, эти углы вам тоже подойдут.

5. Слышать, слушать и услышать себя

Человек сам себе самый надёжный подсказчик, и первое, что приходит в голову, и является истиной и верным решением. Будьте внимательны к своим эмоциям и интуиции. Подсознание может прямо указать на правильное решение. Доверьтесь себе и помните, что решение должно соответствовать вашим ценностям и потребностям и, конечно же, быть экологичным для окружающих.

«Трудность принятия решения в первую очередь про наше додумывание и фантазии. Иногда банальное разложение на листе всех вариантов даёт моментальное отражение ситуации и правильное решение».

Ранее психолог Хакимов рассказывал, как правильно ставить цели, чтобы результаты точно были. Узнать об этом можно здесь.