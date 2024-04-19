Психолог назвала идеальную частоту занятий сексом для счастливых пар

Пары, у которых секс бывает раз в неделю или чаще, счастливее других, сообщила Psychology Today психолог Николь МакНиколсон. По ее словам, сексуальная близость важна для крепких отношений с партнером.

При занятиях сексом раз в неделю или чаще пары чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными жизнью. Но во время краткосрочных романов это правило не срабатывает, уточнила МакНиколсон.

В то же время люди, имеющие сексуальные контакты раз в неделю, так же счастливы, как и те, у кого секс случается несколько раз за семь дней, — добавил психолог.

МакНиколсон добавила, что исследования дают лишь средние показатели, но потребности в сексе, а также степень удовлетворенности им, у людей индивидуальны. Психолог призвала сосредотачиваться на качестве половых контактов, отметив, что секс не должен становиться рутиной.