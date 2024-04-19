Перечислены способы стать счастливыми без денег

Многие считают, что можно стать счастливым благодаря большому количеству денег, однако, по мнению психолога Евгения Идзиковского, на самом деле это ощущение зависит и от других факторов. Способы стать счастливым специалист перечислил в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам Идзиковского, многие считают, что дорогие покупки, например, телефон, машина или квартира, сделают их счастливее, а также повысят социальный статус.

«Это выглядит как полная ерунда. От владения крутым гаджетом ничего не изменится — ни отношение окружающих, ни интересы, ни собственная значимость. Все останется таким же, как и раньше», — заверил психолог.

"Чтобы получить больше уважения, надо стать другим человеком: много трудиться, лучше относиться к себе и к тем, кто рядом. Но это непросто. Поэтому общество и допускает подмену понятий, предлагая не быть кем-то, а иметь что-то. Улучшить социальный статус объективно сложно, а вот купить что угодно относительно легко". Евгений Идзиковский, психолог.

Как заявил Идзиковский, чтобы человек мог почувствовать себя по-настоящему счастливым, ему необходимо разобраться с собственными проблемами, закрыв все базовые потребности.

«С некоторыми, например, со здоровьем, лучше начинать заранее. Если в жизни что-то идет не так, мозг недоволен. И любая мелочь может испортить настроение, даже если все остальное отлично. Поэтому надо выписать на бумагу все, что вас расстраивает, и последовательно решать эти задачи. Возможно, вы придете к тому, что необходимо быстрее строить карьеру и зарабатывать больше денег. И это нормально», — объяснил специалист.

Также он посоветовал составить список людей из ближайшего круга общения и попробовать понять, что хочется поменять в отношениях с ними: кого-то простить, с кем-то договориться, а с кем-то перестать общаться. Прочные связи с семьей, друзьями, партнерами — один из ключевых источников счастья. Чувство любви, поддержки и взаимопонимания может значительно повысить уровень душевного комфорта, подчеркнул психолог.

"Подумайте, чем вы хотели бы заниматься следующие 10-15 лет, чтобы и на жизнь хватало, и была удовлетворенность от профессии. Возможно, придется сменить сферу деятельности, начать осваивать новое дело или интенсивно работать несколько лет. Развитие и самосовершенствование, преодоление трудностей принесут чувство счастья". Евгений Идзиковский, психолог

Ранее Идзиковский назвал простые способы отстаивать личные границы. Он призвал рвать отношения с человеком, не ценящим мнение других людей.