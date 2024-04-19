Ученые выявили преимущества и риски просмотра порнографии

Как оказалось, просмотр порно может повысить сексуальное удовлетворение человека или же навредить ему. А зависит это от типа контента.

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Беата Боте, профессор психологии Университета Монреаля, вместе с коллегами изучила, как просмотр различных типов порнографического контента влияет на сексуальное удовлетворение молодых людей. Среди разновидностей контента были групповой секс, страсть и романтика, запрещённый секс и нарушения табу, гендерные изменения, властный и грубый секс.

Выяснилось, что среди людей в возрасте от 17 до 30 лет просмотр страстной и романтической порнографии был связан с большим сексуальным удовлетворением, тогда как контент с властным и грубым сексом — с более низким уровнем удовлетворения.

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В ходе другого исследования Боте обнаружила, что от 60% до 65% молодых людей потребляют хотя бы одну форму порнографии до 14 лет.