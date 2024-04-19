Эта «странная» привычка по утрам сделает вас счастливой

Любите мысленно поговорить сама с собой? Не переживайте, это не только нормально, но и может быть полезным.

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По мнению психиатра Мюррея Цукера, люди, как правило, проводят много времени за этим делом, особенно по утрам: когда чувствуют себя уставшими или переживают о том, что им предстоит. Об этом эксперт рассказал в интервью HuffPost и поделился простым лайфхаком, как использовать эту «странную» привычку себе во благо.

«Если вы используете свое собственное имя в разговоре с собой, вы, скорее всего, будете следовать своим собственным советам», — объяснил психиатр.

Специалист уверен, что если вы говорите себе, что ничего не получится, перед важным делом, вероятно, действительно придется сильно понервничать. Лучше обратиться к себе по имени и использовать жизнеутверждающие фразы вроде «Ты уже делала это раньше», «Тебе нравится это делать», «У тебя получится».

«Вы действительно можете немного контролировать свои мысли, что может сделать вас счастливее в течение дня», — считает эксперт.

Кажется, нам надо серьезно поговорить с собой. Осталось дождаться утра.