Какие женские «недостатки» манят мужчин

Неряшливость, морщины и другие женские недостатки, которые манят мужчин
Женщины часто стремятся исправить в себе то, что, по их мнению, отталкивает мужчин. Сами же представители сильного пола нередко привлекаются на совершенно непонятные женщинам моменты. Мы поговорили с Ксенией Раменковой, практикующим психологом, которая поделилась необычными признаниями мужчин из своей профессиональной практики.
Невысокий рост
Для большинства мужчин их собственный рост имеет большое значение, если мы говорим о привлекательности.
«При этом сами мужчины очень часто предпочитают невысоких девушек, в чем признается почти половина моих клиентов. Это вполне объяснимо — рядом с маленькой, хрупкой девушкой любой мужчина чувствует себя невероятно мужественным», — поясняет наш эксперт.
Мимические морщины
Инъекции ботокса — самая популярная процедура на сегодняшний день. Конечно, если у вас есть предпосылки для регулярного посещения косметолога, ничего плохо в этом нет, однако отчаянная борьба с мимическими морщинками, по сути, бессмысленна.
Ксения: «Когда мы общаемся с клиентами на тему женской привлекательности и особенностей внешности, еще ни один мужчина не пожаловался на естественность женщины, а вот противников активного увлечения пластикой и филлеров довольно много».
Неряшливость
Естественно, речь идет о легкой неряшливости.
Ксения: «Вылизанной картинки мужчинам хватает в Сети и в журналах. В женщине, которую мужчина видит рядом с собой каждый день, ему хочется видеть некоторую беззащитность. Не спешите поправлять растрепавшийся пучок или страдать с рисованием идеальных стрелок», — комментирует психолог.
Хороший аппетит
Ходит немало шуток на тему свиданий, на которых женщины заказывают салат с руколой и при этом жадно рассматривают сочный стейк на соседнем столе.
Ксения: «Трудно представить адекватного мужчину, которого бы разочаровал здоровый аппетит его женщины. На подсознательном уровне мужчина понимает, что если женщина ест с аппетитом, она здорова и сексуально активна».