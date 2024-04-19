Какие женские «недостатки» манят мужчин

Женщины часто стремятся исправить в себе то, что, по их мнению, отталкивает мужчин. Сами же представители сильного пола нередко привлекаются на совершенно непонятные женщинам моменты. Мы поговорили с Ксенией Раменковой, практикующим психологом, которая поделилась необычными признаниями мужчин из своей профессиональной практики.

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Невысокий рост

Для большинства мужчин их собственный рост имеет большое значение, если мы говорим о привлекательности.

«При этом сами мужчины очень часто предпочитают невысоких девушек, в чем признается почти половина моих клиентов. Это вполне объяснимо — рядом с маленькой, хрупкой девушкой любой мужчина чувствует себя невероятно мужественным», — поясняет наш эксперт.

Мимические морщины

Инъекции ботокса — самая популярная процедура на сегодняшний день. Конечно, если у вас есть предпосылки для регулярного посещения косметолога, ничего плохо в этом нет, однако отчаянная борьба с мимическими морщинками, по сути, бессмысленна.

Ксения: «Когда мы общаемся с клиентами на тему женской привлекательности и особенностей внешности, еще ни один мужчина не пожаловался на естественность женщины, а вот противников активного увлечения пластикой и филлеров довольно много».

Неряшливость

Естественно, речь идет о легкой неряшливости.

Ксения: «Вылизанной картинки мужчинам хватает в Сети и в журналах. В женщине, которую мужчина видит рядом с собой каждый день, ему хочется видеть некоторую беззащитность. Не спешите поправлять растрепавшийся пучок или страдать с рисованием идеальных стрелок», — комментирует психолог.

Хороший аппетит

Ходит немало шуток на тему свиданий, на которых женщины заказывают салат с руколой и при этом жадно рассматривают сочный стейк на соседнем столе.