Ученые назвали физические упражнения, мгновенно улучшающие настроение

Ученые выявили физические упражнения, мгновенно улучшающие настроение
Ученые доказали, что даже небольшие дозы физической активности могут значительно улучшить настроение благодаря так называемому «эффекту улучшения самочувствия». Определенные движения, как выяснили исследователи, могут не только выражать радость, но и активно ее вызывать. Как пишет Центральная Служба Новостей, это включает в себя действия такие как вытягивание рук вверх, раскачивание тела и подпрыгивание под музыку.
Недавние исследования показали, что выполнение этих «движений радости» способствует приливу положительных эмоций, в то время как движения, связанные с опусканием и сжиманием, могут провоцировать грусть и страх. Интересно, что наблюдение за аналогичными действиями других людей усиливает положительные ощущения, подтверждая заразительность счастья.
В рамках исследований была создана специальная «тренировка радости», продолжительностью восемь с половиной минут, включающая шесть основных движений: тянуться, раскачиваться, подпрыгивать, встряхивать, прыгать от радости и имитировать бросание конфетти. Эти упражнения, разработанные на основе данных о движениях, максимально увеличивающих удовольствие, предлагается адаптировать под индивидуальные предпочтения участников, которые могут выполнять их в любом темпе и масштабе.
Кроме того, учеными рекомендованы и другие способы улучшения настроения через активность, включая пребывание на природе, групповые занятия, движение под музыку, участие в играх и соревнованиях. Таким образом, упражнения становятся не только средством поддержания физической формы, но и мощным инструментом для повышения уровня жизненной радости.