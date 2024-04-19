Что такое психологический возраст и как его определить

Старше, моложе или всё на своих местах? Разбираемся вместе с экспертом.

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У нас часто возникают непростые отношения со временем. Мы боимся старости и собственной смертности. Работаем с этими страхами по-разному. Кто-то делает ставку на цифровое бессмертие. Кто-то выбирает духовный путь. Другие идут по стезе биохакинга.

На проблему взаимоотношений со временем и старением можно взглянуть ещё и под другим углом — глазами психолога. Попробуем сделать это вместе с экспертом.

«Представьте: однажды выясняется, что дата рождения в вашем паспорте указана неверно. Ошиблись при записи. Бывает. И при этом неизвестно, в какую сторону — прибавили вам лет или убавили. Как вы определите в данном случае свой возраст? Скорее всего, по собственным ощущениям. Это и будет тот самый психологический возраст».

Что такое психологический возраст?

У разных поколений рамки психологического возраста сильно варьируются. Зачастую школьники младших классов уже ведут себя как подростки (отстаивают свои границы, имеют широкий кругозор и т. д.). А старшее поколение наслаждается перспективами жизни в своё удовольствие после выхода на пенсию. С течением лет изменяются и объективные показатели (нормативы), и субъективные представления о своём психологическом возрасте, и их соотношение.

Под психологическим возрастом понимают определённый уровень развития психики, который включает:

умственную (когнитивную) зрелость (IQ);

социальную зрелость (адаптацию к социальной среде);

эмоциональную зрелость (произвольность эмоций, уравновешенность).

Важно отметить, что принято различать множество различных возрастов: социальный, исторический, биологический, медицинский, педагогический, хронологический (паспортный) и др. В разных сферах жизнедеятельности он может не совпадать. То есть — календарный отличаться от биологического, социальный — от психологического и т. д.

Биологический — это все физические изменения, связанные с возрастом. Социальный определяет поведение. Речь о том, чего общество ожидает от человека в определённом биологическом возрасте: достижений, положения и т.п.

Всё это, как и другие разновидности возрастов, становится фоном для психологического возраста.

Люди, которые не успели закрыть свои социальные долги (жениться, родить детей и т. д.), часто чувствуют себя моложе, чем те, кто уже разобрался со всеми этими ролями.

Психологический возраст связан с самоощущением, на которое влияют в том числе внешние ориентиры, заданные социумом. Учёба в школе, служба в армии, поступление в лицей, техникум, колледж, вуз воспринимаются как юность. Работа после получения образования — это уже зрелые годы.

Другой способ разделять свою жизнь на этапы — ориентироваться на социально-эмоциональные события. Например, встреча или расставание со значимыми людьми, дружба, брак, рождение детей.

Некоторые делят свою жизнь на циклы, опираясь на динамику личностного роста: в пять лет научился читать, а в 12 лет написал первое стихотворение. Бывает, что самоощущение привязано к географии и учитывает, например, переезды из города в город.

В каждом случае главным фактором в определении своего психологического возраста для человека является субъективное восприятие составляющих жизнь событий, отношение к ним. Кроме того, на него влияет и состояние здоровья. Так, младшие подростки часто ощущают себя старше своих лет, что может приводить к рискованному поведению, а люди, столкнувшиеся с серьёзными заболеваниями в молодом возрасте, часто чувствуют себя гораздо старше.

Как определить психологический возраст?

Определений психологического возраста, как и периодизаций жизненного пути человека, существует множество. Некоторые исследователи опираются на календарные отметки: до 16 лет, до 30, до 45, до 65, после 75. Другие прибегают к помощи метафор: молодость, расцвет, «время бури и натиска», зрелость, выход на пенсию, дряхлость и т. п.

Существует несколько подходов, которые по-разному смотрят на определение психологического возрасте. Рассмотрим в качестве примеров два из них.

Так, американский специалист по психологии позднего возраста Роберт Кастенбаум предложил учитывать в его определении эти четыре аспекта:

самоощущение;

внешний вид, включая манеру одеваться;

интересы (много ли их, какие это интересы, их направленность);

степень жизненной активности (стремление к новому, к насыщению своей жизни событиями).

Собственно, это и есть тест Кастенбаума. Ответьте на четыре вопроса и рассчитайте среднее арифметическое. Это и будет ваш психологический возраст.

Сколько вам лет, по вашим ощущениям?

На какой возраст вы выглядите? Сколько лет вам дают окружающие?

Какому возрасту соответствуют ваши интересы, хобби, увлечения?

Согласно какому возрасту вы ведёте себя в быту?

Некоторые тесты исходят не из абсолютных значений, а ориентируются на поведение человека. Один из них — шкала психологического возраста. Её разработал исследователь Роберт Хейвингхерст в середине прошлого века.

В актуальной версии его шкала психологического возраста выглядит следующим образом (она учитывает особенности психики и поведения человека).

1. Детский возраст характеризует фрустрация по поводу того, что что-то идёт не так, как хочется. Человек считает свои желания чем-то безусловным, плохо переносит ограничения. У него не развито чувство вины. Он не готов брать ответственность за свои поступки. Так проявлется инфантильное поведение.

2. Родительский возраст назван так потому, что именно в этот период мы больше всего усваиваем установки наших мама и пап. Единственным мерилом благополучия является безусловное, а иногда и бездумное следование многочисленным правилам. Такой человек живёт по принципу «надо», во всём ищет закономерности, строгие правила, по которым можно построить свою жизнь.

3. Подростковый возраст — пресловутый бунт. Подросток эмоционально нестабилен, руководствуется порывами, часто поступает назло, не признаёт авторитеты. Независимость (в его собственном понимании) становится для него главным критерием успеха.

4. Взрослая личность характеризуется принятием внешних обстоятельств и способностью найти себя в них. Такой человек берёт ответственность, адаптирован к социуму, умеет проявить сопереживание и эмпатию, но при необходимости готов позаботиться о себе и эмоционально отстраниться. Он самостоятельно варьирует своё поведение.

Зачастую можно встретить людей в зрелом возрасте, которые ведут себя как подростки. Но только если приглядеться, — подростки не современные, а как будто застрявшие в ранних 90-х. Дело в том, что фиксация на том или ином психологическом возрасте может произойти в результате травмы. И тогда личность не растёт психологически.

Например, сохраняются бунтарские черты при отсутствии чувства благодарности и признания ценности окружающими. Либо взрослые люди отказываются брать на себя ответственность за свою жизнь. Это уже инфантильная позиция, когда другие виноваты.

Психологическое взросление происходит через личностные кризисы: переоценку жизненных ценностей, пересмотр своего места в социуме, целей, собственных перспектив и т. д.

Как стать моложе? И нужно ли это?

Итак, психологический возраст зависит от самоощущения человека и далеко не всегда совпадает с паспортным. При этом на него сильно влияет состояние здоровья. Как физического, так и психического.

Означает ли это, что человек может сам определять свой психологический возраст (как, например, он может изменить биологический, если начнёт больше внимания уделять здоровью). Конечно, да.

Согласно исследованиям профессоров Александра Кроника и Евгения Головахи, с возрастом значительно увеличивается число людей, считающих себя моложе. В группе до 30 лет средняя величина занижения возраста составила 3,6 года, а в группе свыше 30 лет – 8,3 года.

Особенность психологического возраста заключается в том, что он в известной степени обратим. Это именно та сфера, где мы можем запустить время вспять и открыть возможности чувствовать себя моложе. Но где здесь грань разумного?

Можно сказать, что психологический возраст — это тот момент, когда человек закрывается в развитии. С этого мгновения он не пересматривает свой ценностный базис, отказывается ориентироваться на то, что происходит вокруг. И, что немаловажно, перестаёт учитывать свой хронологический возраст. Борется с ним.

«Молодиться» можно, но стоит делать это, принимая свой возраст. Не отказываться от развития, жить энергичной и полной жизнью. Так как же сохранить баланс? Предлагаю ещё один тест и задание к нему.

Нарисуйте прямую полосу. Это будет ваша линия жизни. У неё есть начало и предположительный конец. Отметьте на ней точку, где вы находитесь сейчас. Это разделит вашу жизнь на прошлое, настоящее и будущее. Вспомните, какие важные события — положительные и отрицательные — происходили с вами.

На части шкалы, относящейся к прошлому, расставьте точки. Чем они «жирнее», тем важнее событие (окончание школы, вуза, женитьбы и разводы рождение детей и т. д.).

А теперь посмотрите на ту часть, которая относится к вашему будущему. Какие ещё события вы ожидаете в вашей жизни? Что важного с вами должно произойти? Что входит в ваши дальнейшие планы?

Посмотрите, где больше событий: в прошлом или в будущем? Какими моментами можно наполнить ваше грядущее, чтобы оно стало не менее значимым, чем то, что уже миновало?

Если для человека будущее не сокращается с каждым годом, а, напротив, открывает всё новые перспективы развития, это позволяет ему сохранить душевную молодость на протяжении всей жизни. Но если главное позади, кажется реализовавшимся, то, независимо от паспортного возраста, он становится стариком. Подумайте, что могло бы стать вектором развития именно для вас?