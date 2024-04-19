Психолог объяснила, как найти подходящее хобби

Психолог Екатерина Игонина считает, что при выборе хобби нужно ориентироваться на свои желания, интересы, фантазии и мечты. Кроме того, врач советует не ставить себе внутренних ограничений.

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«Творчество — поистине безграничное пространство, поэтому особенно важно при выборе хобби не допускать границ по этому поводу у себя в голове», — подчеркнула она.

По ее словам, по-настоящему любимое занятие очень быстро может перерасти из хобби в дело всей жизни. В таком случае, вы будете не только получать удовольствие и счастье от процесса, но и хороший доход.

Для того чтобы найти хобби Екатерина Игонина советует вспомнить, что вам нравилось в детстве. Она добавила, что сейчас возможностей для творчества гораздо больше, поэтому то, что казалось в детстве почти невозможным, теперь вполне осуществимо.

Психолог подчеркнула, что мастер-классы, курсы и лекции это прекрасный шанс «примерить» то или иное хобби без риска потратить ресурсы на поиск и покупку материалов и оборудования для творчества, передает РИАМО.

Напоминаем, что психолог Хорс объяснил опасность просмотров сериалов. Он подчеркнул, что многие фанаты такого времяпрепровождения не сильно отличаются от наркоманов.