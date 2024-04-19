Как начать ежедневно изучать иностранный язык

Для изучения иностранного языка на регулярной основе можно перевести свой телефон на этот язык, порекомендовала преподавательница английского языка Валерия Липина. Как она отметила в беседе с «Газетой.Ru», это эффективнее, чем прослушивание иностранной музыки.

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Например, большинство из нас сейчас постоянно пользуется смартфонами. Отличная идея будет переключить свой телефон на изучаемый язык. Вначале будет непривычно, но постепенно вы поймете значения всех кнопок и функций и существенно расширите свой словарный запас, — объяснила преподавательница.

Липина отметила, что можно начать слушать подкасты, потому что в них много разговорной лексики, и фильмы с субтитрами, которые впоследствии можно отключить. Также рекомендуется запланировать еженедельные встречи с носителями языка или походы в разговорный клуб.

В крайнем случае можно говорить с собой, например, начать вести аудиодневник на иностранном языке или просто говорить с зеркалом, добавила педагог. Кроме того, следует записывать каждое новое слово, а потом обязательно его повторять.

Ранее кандидат филологических наук и переводчик с китайского языка Николай Воропаев заявил, что нет ничего странного в том, что в России резко вырос интерес к китайскому и японскому языкам. По его словам, дело в том, что Москва в последние годы активно налаживает сотрудничество со странами Азии.