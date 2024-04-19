Почему россияне отказываются работать с токсичными начальниками

В современном мире психологические знания доступны каждому человеку, поэтому люди стали более внимательно относиться к своему состоянию и отказываться от работы с токсичным руководством. Об этом в беседе с Banki.loans сообщила психолог Наталья Наумова.

По ее словам, знания психологии становятся все более доступными людям. За счет этого даже те, кто не посещает психологов, а лишь читают статьи и книги на эту тему, становятся более осознанными.

«Россияне начали понимать свои потребности и чувства. Они понимают, насколько важно не находиться на работе в подавленном состоянии, потому что это очень травматично для и ментального и психического здоровья», - сказала она.

Эксперт отметила, что поэтому, если у них есть возможность выбрать более адекватного работодателя, то люди этим пользуются. Они хотят, чтобы их уважали на рабочем месте, с их мнением считались и по-доброму относились.

Ранее стало известно, что токсичность руководителя стала одной из главных причин, из-за которой россияне меняют место работы или отказываются от предложений о сотрудничестве.