Россиянам указали на приводящие к потере интереса к сексу причины

Нездоровое питание, трудный рабочий график, переутомление приводят к снижению либидо, предупредил сексолог Сергей Кузнецов. На эти и другие причины потери интереса к сексу он указал россиянам в беседе с «Известиями».

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Врач обратил внимание, что чаще всего либидо падает при дисбалансе мужских и женских гормонов, которые в разных пропорциях вырабатываются у представителей обоих полов. Их соотношение, а также уровень пролактина и гормонов щитовидной железы могут меняться в течение жизни, отметил Кузнецов.

Тестостерон влияет на сексуальную активность и мужчин, и женщин. Уровень гормона можно повысить, часто занимаясь сексом, - Сергей Кузнецов, сексолог

По словам сексолога, либидо может угасать из-за стрессов, депрессии, тревожности, неадекватного восприятия своего тела или из-за травмирующего опыта в прошлом. Исправить ситуацию можно, позаботившись о своем психическом благополучии и с помощью доверительных отношений с партнером, объяснил Кузнецов.

Сказывается на сексуальной активности, по его словам, и образ жизни человека. У тех, кто плохо спит, мало занимается спортом, переутомляется, например, из-за неудобного графика работы и имеет вредные привычки, либидо значительно ниже, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни, предупредил специалист.

Интерес с сексу может угасать из-за приема антидепрессантов, нейролептиков, лекарств от аллергии и гормональных препаратов, - Сергей Кузнецов, сексолог

В заключение Кузнецов добавил, что недавние исследования показали, что у женщин с низким либидо отмечается снижение активности в областях мозга, ответственных за сексуальное желание, и повышенная активность в областях, ответственных за самоконтроль и моральные суждения.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина призвала не отказываться от секса, чтобы наказать партнера после конфликта. По ее словам, такая стратегия усугубит проблему, тогда как близость поможет снять напряжение.