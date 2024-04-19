Психолог оценила идею заменить бранную лексику в соцсетях на звездочки

Тенденция заменить нецензурную брань в социальных сетях на звездочки является весьма актуальной и правильной. Об этом в беседе с Banki.loans сообщила психолог Наталья Наумова.

По словам спикера, сегодня Интернет позволяет каждому высказываться почти по любому поводу без цензуры, но такая свобода самовыражения не всегда одобряется остальными пользователями Сети.

«Стремление к тому, чтобы автоматически скрывать обсценную лексику – это весьма правильная тенденция. Если каждый раз при попытке написать бранное слово пользователь будет видеть звездочки, то в следующий раз он иначе выскажется, не прибегая к брутальным формулировкам», - пояснила спикер.

Наумова предположила, что подобные нововведения позволят очистить социальные сети от негативной информации, которая может нанести моральный и ментальный вред человеку.

«Интернет пытаются сделать более дружественным, что в этом плохого? К тому же, подобные реформы снизят градус агрессии у тех, кто любит использовать социальные сети в качестве платформы для публикации оскорбительных формулировок в отношении посторонних людей», - добавила спикер.

Собеседница издания отметила, что функция замены фраз с негативной коннотацией на нейтральные могут вынудить агрессора и вовсе удалить свой аккаунт, что тоже, по мнению эксперта, является не самым плохим решением. Это обеспечит более мирное существование остальных пользователей на просторах Интернета, а человек, который пытался устраивать провокации, займется более созидательным трудом, предположила психолог.

Социальная сеть Одноклассники автоматически начала выявлять нецензурные слова и шифровать их, передает издание "Газета.ru", ссылаясь на пресс-службу платформы ОК.

Бранные формулировки заменяются на звездочки. Такая функция срабатывает в публичных постах, статусах, подписях под снимками, роликами, а также названиями всевозможных групп и пабликов.