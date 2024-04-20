Психолог раскрыл разрушительную для отношений фразу

Психолог Бернштейн раскрыл фразу, которой легко можно сломать отношения. Зачастую, чтобы испортить многолетнюю дружбу, долгие романтические или рабочие отношения, не нужно скандалить или оскорблять другого человека. Достаточно регулярно повторять простую и популярную фразу, которая выглядит безобидно, но имеет очень печальные последствия.

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Зачастую, чтобы испортить многолетнюю дружбу, долгие романтические или рабочие отношения, не нужно скандалить или оскорблять другого человека. Достаточно регулярно повторять простую и популярную фразу, которая выглядит безобидно, но имеет очень печальные последствия.

Опасная фраза

Как рассказал психолог с 30-летним стажем Джеффри Бернштейн, нет ничего на свете хуже фразы «Не волнуйся, я всё решу». Она способна погасить многие конфликты, одновременно превращая их в снежный ком будущих нерешаемых проблем, сообщило Psychology Today. По словам специалиста, эта фраза влечёт за собой следующее:

Из-за кратковременного облегчения люди между собой не обсуждают проблему, упуская момент, когда её можно было спокойно решить. Выглядит как пустые обещания, из-за чего между людьми пропадает доверие и появляется обида. Зарождает сомнения, что отношения были искренними и крепкими, начинаются ссоры.

Как укрепить отношения

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