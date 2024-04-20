Четыре способа экономии, которые сделают жизнь только хуже
Каждый из нас экономит по-разному, однако есть вещи, экономия на которых приведет к еще большим проблемам с финансами. Мы поговорили с Викторией Лапиковой, предпринимателем, коучем, которая рассказала, на чем никогда не экономит сама и советует обратить на эти моменты внимание и нам.
Полный отказ от развлечений
Конечно, от слишком далеких и дорогих поездок на какое-то время можно отказаться, но вот экономия на любимой пене для ванн или утреннем чае с лавандой в кафе у дома отказываться точно не стоит. Виктория:
«Маленькие радости формируют наше настроение и, следовательно, влияют на результат нашей профессиональной и личной деятельности. Я крайне не рекомендую отказываться от подобных мелочей, вы не сэкономите на них много».
Покупка дешевых вещей
Кажется, что на меньшую сумму вы сможете купить больше одежды, пусть и посредственного качества. Экономия? Нет.
«Вещь, которую вы не хотели, но купили, потому что дешево, не будет вас радовать. Следовательно, вы потратились зря», — комментирует Виктория.
Помимо прочего, дешевые вещи не всегда делают из прочных материалов, что значительно сократит срок их использования.
Отказ от обучения
Сегодня трудно оставаться в профессиональном строю, если вы постоянно не обучаетесь.
«Наверное, лучшее вложение, на чем не стоит экономить, так это обучение. Любой новый навык позволяет вам продвинуться в жизни еще дальше. Никакой экономии на знаниях», — говорит наш эксперт.
Экономия на красоте и здоровье
Любой отказ от необходимых препаратов и приемов у врача, требующих оплаты, неизбежно приведет к еще большим тратам в будущем. Это касается не только общего здоровья, но и красоты.
«Женщине важно чувствовать себя привлекательной, от чего часто зависит настроение и мироощущение. Если очень хочется что-то подкорректировать в кабинете косметолога, не экономьте на качественном специалисте», — рекомендует Виктория.