Четыре способа экономии, которые сделают жизнь только хуже

Каждый из нас экономит по-разному, однако есть вещи, экономия на которых приведет к еще большим проблемам с финансами. Мы поговорили с Викторией Лапиковой, предпринимателем, коучем, которая рассказала, на чем никогда не экономит сама и советует обратить на эти моменты внимание и нам.

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Полный отказ от развлечений

Конечно, от слишком далеких и дорогих поездок на какое-то время можно отказаться, но вот экономия на любимой пене для ванн или утреннем чае с лавандой в кафе у дома отказываться точно не стоит. Виктория:

«Маленькие радости формируют наше настроение и, следовательно, влияют на результат нашей профессиональной и личной деятельности. Я крайне не рекомендую отказываться от подобных мелочей, вы не сэкономите на них много».

Покупка дешевых вещей

Кажется, что на меньшую сумму вы сможете купить больше одежды, пусть и посредственного качества. Экономия? Нет.

«Вещь, которую вы не хотели, но купили, потому что дешево, не будет вас радовать. Следовательно, вы потратились зря», — комментирует Виктория.

Помимо прочего, дешевые вещи не всегда делают из прочных материалов, что значительно сократит срок их использования.

Отказ от обучения

Сегодня трудно оставаться в профессиональном строю, если вы постоянно не обучаетесь.

«Наверное, лучшее вложение, на чем не стоит экономить, так это обучение. Любой новый навык позволяет вам продвинуться в жизни еще дальше. Никакой экономии на знаниях», — говорит наш эксперт.

Экономия на красоте и здоровье

Любой отказ от необходимых препаратов и приемов у врача, требующих оплаты, неизбежно приведет к еще большим тратам в будущем. Это касается не только общего здоровья, но и красоты.