Психолог рассказал, как качественно отдохнуть за выходные

Полноценно отдохнуть за выходные можно, если соблюдать несколько важных рекомендаций.

«Идеально, если есть возможность отдыхать активно. Эту активность каждый выбирает сам. Для кого-то это прогулки по лесу, прогулки с детьми, с собакой. Для кого-то это спорт, поход на выставку или в театр. Очень важно, чтобы отдых был не пассивным, условно, не на диване», — рассказала психолог Наталия Минаева.

Минаева уточнила: если человек очень устал и ему совсем не хочется ничего делать, желательно чередовать активный отдых и пассивный, а также разнообразить виды деятельности — переключаться с одного вида деятельности на другой, чтобы мозг получал новые раздражители.

Как сообщает радио Sputnik, популярные виды пассивного отдыха — просмотр социальных сетей и бесконечный скроллинг новостных каналов — еще сильнее провоцируют усталость.

Минаева пояснила: происходит физиологический процесс, выброс дофамина, и человек будто бы на подъеме какое-то время, но потом он сходит на нет и усталость приходит с новой силой, поэтому полноценный отдых возможен при соблюдении данных ею выше рекомендаций.

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