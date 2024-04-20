Психолог рассказала, в каких коллективах самое токсичное начальство

Наиболее токсичные руководители, как правило, встречаются в мужских коллективах, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина. Она уточнила, что имеются в виду производства с ручным трудом. По словам специалиста, в таких организациях начальники чаще всего не развиваются и следуют устаревшим моделям управления.

Чаще всего там, где мужские коллективы, больше мы это видим на производстве и там, где много ручного и монотонного труда. В сфере строительства я бы тоже отметила, в производственных командах, там, где не очень развивают руководителей. Где они считают, что как обучали и как управляли ими — это является единственной моделью эффективного управления, не понимая, что изменилось время, — сказала она.

Психолог добавила, что токсичность в женском коллективе чаще связана с повышенной эмоциональностью. Что же касается мужчин, то речь идет о давлении, оскорблении, унижении и перекладывании ответственности, уточнила Лейкина.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова предупредила, что сотрудника могут уволить за внешний вид, если он будет систематически пренебрегать правилами дресс-кода. Эксперт подчеркнула, что основаниями для увольнения могут стать служебные записки и объяснительные.