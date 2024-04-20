Женщинам назвали простой способ снять стресс

Онколог Леонид Доронин призвал женщин посещать маникюрный салон для снятия стресса. Простой способ поднять себе настроение он назвал женщинам в своем Telegram-канале.

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Доктор Доронин объяснил, что разговоры с мастером маникюра о бытовых делах, своих хобби и других подобных вещах вызывают положительные эмоции и помогают расслабиться.

К тому же к подобной болтовне, по словам врача, располагает обстановка маникюрного салона и окружение дружелюбного персонала.

Поэтому, подытожил специалист, ходить на маникюр следует не только ради красоты ногтей, но и психологической разгрузки.

Ранее Леонид Доронин рассказал, что деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.