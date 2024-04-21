«Безобидные» фразы, которые разрушат любые отношения

Когда ваше сообщение осталось без ответа или планам встретиться с друзьями не суждено было сбыться — приятного в этом мало. А некоторым из нас только дай повод придумать остросюжетное обоснование случайности: вдруг вас игнорируют намеренно, а подруга затаила обиду. Но психологи призывают не зацикливаться на подобных моментах и не делать поспешных выводов. А тем более не спрашивать у собеседника каждый раз, не случилось ли чего. Такое поведение способно вывести из себя кого угодно.

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«Я что-то не так сделала?», «Ты на меня злишься?», «Все нормально?» — именно эти вопросы, по мнению специалистов, способны разрушить отношения, особенно если вы задаете их слишком часто.

«Для друзей может быть стрессом чувствовать, что им приходится обдумывать каждое сообщение, чтобы вы не волновались. Когда одному человеку постоянно приходится успокаивать другого ― это эмоциональный труд, который может быть изнурительным», — объяснила психотерапевт Анна Посс в беседе с HuffPost.

Специалист отметила, что жизнь других людей не может вращаться только вокруг вас, поэтому предполагать, что вы стали причиной изменений в поведении другого человека, — чаще всего ошибка.

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