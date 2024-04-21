Как хакнуть мозг и где взять энергию для этого

Все наши ежедневные мысли, чувства и действия подчинены мозгу. Понимание его особенностей и внутренних процессов позволяет лучше решать задачи, выстраивать общение с другими людьми, контролировать свои эмоции.

© Unsplash

О том, как улучшить работу мозга и где взять энергию для достижения этой цели, «Секрету» рассказала эксперт ладлена Ливенская, специалист по нейроменеджменту, нейрокоуч.

Прежде чем учиться управлять своим мозгом, необходимо понять, как он устроен.

В течение жизни мы непрерывно учимся работать с механизмами разной сложности: осваиваем системы, которые запускают те или иные процессы. Так работают, например, алгоритмы стиральной машины: чтобы получить нужный эффект, следует разобраться в режимах стирки.

У мозга такие же механизмы и «кнопки», которые запускают «режимы», направленные на совершение различных действий. Процессы, происходящие в мозге, определяют наше поведение. Они влияют на то, какие решения мы принимаем и какие чувства испытываем. Поэтому важно понимать алгоритмы, позволяющие нашему мозгу работать эффективно.

Давайте рассмотрим основные правила, которые помогут вам использовать свой мозг для достижения желаемых результатов.

Регулируем уровень энергии

Работа мозга напрямую зависит от нашего физического самочувствия и количества энергии, которая есть у организма. Как и другим органам нашего организма, ему необходимо «топливо» для активации.

Хотя мозг весит всего 2% от общей массы тела, как главный орган центральной нервной системы он расходует приблизительно 20% всех потребляемых человеком калорий. Количество и качество энергии определяют, как функционирует мозг.

Если вы устали, испытываете хронический стресс, выгорание или депрессию, мозг будет работать неэффективно.

Недостаток энергии проявляется по-разному. Например, уставший человек будет более тревожным и подверженным страхам и сомнениям, которые в другое время он бы не заметил.

Также недостаток энергии снижает способность принимать решения: человек боится рисковать и пробовать что-то новое. Ухудшается концентрация внимания: задача, которую мы обычно выполняем за 20 минут, может занять час или даже целый день. В результате мы меньше успеваем в течение дня, появляется чувство неудовлетворённости собой.

При низком уровне энергии будущее кажется неопределенным, что подрывает веру в положительные результаты и способствует пессимизму. Такое мышление снижает мотивацию, подрывает значимость целей и замыкает нас в наших зонах комфорта, что приводит к застою.

Что делать, чтобы увеличить энергию

1. Отслеживать паттерны работы мозга

Начните вести дневник и подмечать, куда сливается энергия в течение дня: на реакцию окружающих, конфликты, на излишние ожидания, на оттягивание принятия важных решений. Усталость также часто становится следствием неправильного ежедневного планирования и пренебрежения отдыхом.

Чтобы преодолеть это, проанализируйте причины усталости и определите действия, восполняющие энергию. Обычно это моменты, когда мы отвлекаемся от задач и переключаем внимание на то, что с нами происходит: например, наслаждаемся вкусом еды, приятным теплом чашки чая или красотой пейзажа.

2. Следить за тем, что вы едите

Еда — основной источник энергии для организма. Многие люди питаются нерегулярно: пропускают завтрак, едят на бегу, а поздно вечером плотно ужинают. Это пагубно влияет на их уровень энергии, который скачет в течение дня вслед за уровнем сахара в крови.

Качество потребляемых продуктов также влияет на наш уровень энергии. Очень часто стандартный ежедневный рацион содержит много быстрых углеводов и недостаточно белка, который является важным элементом для насыщения мозга. В результате внутренние процессы в организме нарушаются, из-за чего пища переваривается неправильно и мы не получаем энергию из главного её источника.

3. Следовать золотому правилу сна

Ежедневный вал задач может приводить к сокращению 8-часового цикла сна, необходимого для полноценного обновления организма.

Даже если вы ложитесь спать поздно, всё же есть одно негласное правило: за два часа до сна отложите в сторону гаджеты и выключите телевизор. Яркий свет от экрана возбуждает нервную систему, что может препятствовать запуску химических процессов, необходимых для сна.

В течение дня активность мозга поддерживается кортизолом, но перед сном его уровень должен уменьшаться. Наша задача — не стимулировать его выработку, а создать условия для его естественного снижения.

При ослаблении кортизола начинает вырабатываться мелатонин — гормон, который перезапускает нашу иммунную систему и помогает восстановить уровень энергии. Проводя время перед сном с телефоном или телевизором, мы искусственно подавляем выработку мелатонина и тем самым нарушаем процесс восстановления организма. Мозг не успевает перезапуститься, и утром мы чувствуем себя разбитыми.

Вместо гаджетов можно провести время с пользой: почитать книгу со спокойным сюжетом, чтобы не стимулировать нервную систему и не мешать качественному сну.

4. Набираться энергии до того, как её потратить

Ежедневно сразу после пробуждения начните уделять внимание утренним ритуалам. Многие люди первым делом после пробуждения проверяют почту и мессенджеры. Это действие моментально вводит нервную систему в состояние стресса.

Вместо того чтобы сразу включаться в рабочий процесс, начинайте утро с дел, которые поднимут уровень энергии. Золотое правило — отдыхать до того, как устанете, и набираться энергии до того, как её потратите. Говоря метафорически, чтобы запустить стиральную машинку, нужно сначала залить воду.

Перед энергозатратными задачами важно перезагрузить систему мозга, а не работать на износ и не заимствовать энергию у организма. В течение дня можно подзарядиться энергией с помощью небольших активностей, которые займут 10–15 минут между выполнением задач. Например, съесть что-то вкусное и полезное, выйти на короткую прогулку, сделать небольшой самомассаж или лёгкую зарядку.

5. Уровень стресса

Следите за уровнем стресса, поскольку хронический стресс нарушает выработку кортизола.

В нормальных обстоятельствах уровень этого гормона повышается во время стрессовых ситуаций, а затем возвращается к исходному значению. Однако при постоянном стрессе уровень кортизола может оставаться повышенным, что увеличивает риск ухудшения состояния клеток мозга.

В такие моменты человек не может эффективно работать, потому что включается режим «туннельного зрения»: мы теряем из виду общую картину и перестаём думать о будущем. Кроме того, человек становится более чувствительным, легко раздражается, вступает в конфликты и может обижаться.

Снизить уровень стресса можно с помощью действий, которые способствуют выработке окситоцина — гормона-антагониста к кортизолу. Окситоцин также называют гормоном «любви, дружбы, доверия и объятий». Он активируется при физическом контакте с близкими людьми и при любых приятных физических ощущениях: массаже, горячем расслабляющем душе и т. д.

6. Контроль эмоций

80% наших эмоций не являются биологически обусловленными, а вызваны влиянием общества. Это касается и страхов. Многие объясняют их генетической предрасположенностью, но на самом деле большинству страхов нас научили в детстве. Мы не боялись, но нам объяснили, что надо бояться.

При правильной работе с мозгом можно научиться прислушиваться к себе и убрать большую часть ложных привычек реагирования.

Давайте проанализируем, откуда возникают страхи, в какой момент мы приняли для себя определенные установки и паттерны мышления. Например, вы были свидетелями неудач других людей в бизнесе и перенесли на себя их убеждения о том, как страшно потерять вложенные средства.

Необходимо разделять личные ощущения и те, которые навязаны обществом. Задайтесь вопросом: что я на самом деле испытываю, когда иду во что-то новое? Это точно моя эмоция или я её у кого-то позаимствовал?

Когда мы сфокусированы на своих эмоциях, нам легче почувствовать вдохновение и воодушевление. Новые впечатления активируют нервную систему и вызывают волнение, которое можно ошибочно принять за страх. Однако это волнение носит позитивный характер и заряжает нас энергией для новых начинаний.