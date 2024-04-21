Почему вредно постоянно проверять перед выходом свет и газ

В ходе эволюции мозг человека выработал разные способы выживания в изменчивом мире. Один из них — «система отслеживания ошибок». Именно она активируется, когда мы думаем, что забыли выключить чайник, утюг или закрыть входную дверь.

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Клинический психолог, кандидат психологических наук Анна Буслаева объяснила «Секрету», почему важно не увлекаться такими перепроверками.

«Система отслеживания ошибок»

Некоторые отделы нашего мозга в процессе эволюции взяли на себя функцию отслеживать что-то неправильное во внешней среде (предметы вокруг, поведение других людей, погодные условия и т. д.) или во внутренней (собственные мысли, чувства, поведение, фантазии, высказывания).

Основная задача этой системы — вовремя замечать, если что-то не так, объяснила Буслаева.

«Например, "система отслеживания ошибок" зафиксирует и сообщит человеку, если что-то расположено не так, как должно быть: раньше можно было по дорожке дойти до ближайшего магазина, а теперь на дороге в магазин появилась яма и её нужно обойти», — пояснила психолог.

Эта же система, добавила она, «поможет отследить возникающие в голове неуместные высказывания или действия в адрес других людей, которые могут повлечь для человека нежелательные последствия, например, не дать сказать язвительную шутку в адрес руководителя».

Чем это полезно

У обычного человека в ответ на обнаружение «ошибки» активируются соответствующие отделы мозга. И он корректирует что-то во внешней или внутренней среде. После этого система достаточно легко успокаивается.

Например, человек вернулся домой, убедился, что утюг выключен, он спокойно уходит и больше об этом не думает. А даже если вспоминает об этом, то доверяет своей памяти, что всё в порядке.

Как возникает желание всё перепроверять

Совершенно нормально разово проверить перед выходом из дома, закрыты ли окна, выключен ли свет, вода, газ и т. д., закрыта ли входная дверь. Это разумные и необходимые действия ответственного человека.

Но если «система отслеживания ошибок» работает неправильно, человек начинает перепроверять всё это по нескольку раз. Часто такое поведение психологи, психиатры и психотерапевты наблюдают у людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), отметила Буслаева.

Для постановки диагноза ОКР нужно:

наличие обсессий (навязчивых мыслей или образов);

и компульсий (действий, ритуалов, избегающего поведения), уточнила психолог в своём телеграм-канале.

Эти навязчивые состояния должны занимать более 1 часа в день или мешать человеку жить обычной жизнью.

«У человека с некоторыми ментальными нарушениями "система отслеживания ошибок" остаётся работающей, даже когда ошибка исправлена (вернулся от лифта, проверил ещё раз, закрыта ли дверь, убедился, что закрыта, но затем опять появляется навязчивая мысль "а вдруг всё-таки я был невнимателен и не закрыл", становится очень тревожно, что произойдёт что-то плохое, затем возникает сильное желание перепроверить, все ли в порядке)», — описала этот механизм собеседница «Секрета».

Почему перепроверять всё вредно

По идее перепроверки должны повысить уверенность человека, что всё в порядке, ничего не случится (соседей не затоплю, пожар не произойдёт). Но парадоксальным образом получается совершенно наоборот — человек перестаёт доверять себе.

«Существуют исследования, которые показывают, что большое количество перепроверок уменьшает уверенность человека и мешает запомнить реальное событие. То есть перепроверяя много раз, человек начинает ещё больше сомневаться в себе, в своих действиях, и с большим трудом доверяет своей памяти», — заключила психолог.

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