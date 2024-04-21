Россиянам дали рекомендации по общению с токсичным начальником

Сотрудникам важно проявлять уверенность, силу и спокойствие при общении с токсичным начальником, сказала психолог и консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в интервью радиостанции «Говорит Москва». По словам эксперта, успеха можно добиться через осанку, физический тонус и поддержание зрительного контакта.

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Лейкина подчеркивает важность личной силы, которая чувствуется на уровне биологии и помогает избежать конфликтов с токсичным начальником. Также важными навыками являются открытая коммуникация и умение четко выражать свои границы. Уверенность и сила в общении могут защитить сотрудника от негативного влияния начальника.

Ранее психолог рассказывала, что наиболее токсичные руководители, как правило, встречаются в мужских коллективах. Лейкина уточнила, что имеются в виду производства с ручным трудом. По словам специалиста, в таких организациях начальники чаще всего не развиваются и следуют устаревшим моделям управления.

Также юрист Елена Рыбакова ранее предупредила, что за опоздание без уважительной причины более чем на четыре часа сотрудник может потерять работу. По ее словам, подобное опоздание работодатель может приравнять к прогулу. При этом разовая задержка на 5–10 минут считается незначительным нарушением.