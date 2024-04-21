От чего зависит состояние счастья

Удовлетворённость жизнью и «умение сказать нет» влияют на самоощущение. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат психологических наук Ирина Обухова.

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«Любое определение начинается с конкретного человека. Мне нравится цитата Сартра, что счастье — это умение сказать нет. Умение сказать нет тому, что ты не хочешь, тому, что тебе не нравится, тому, к чему ты не готов. Определений счастья миллион. Я думаю, что главное определение — это удовлетворённость жизнью. Счастье — это выбор, мы в любом конкретном моменте определяем, насколько мы счастливы. Очень важно сделать инвентаризацию своей жизни, чтобы понять, где у меня дефицит. Если у меня дефицит в чём-то конкретном и без этого я не могу чувствовать себя полноценно, удовлетворённо и счастливо, то я тогда двигаюсь в эту сторону. Как только вы за что-то цепляетесь, вы это теряетесь, смысл в том, чтобы уметь держать баланс».

Ранее психиатр рассказала о трёх степенях тяжести депрессии. При лёгком течении заболевания пациент может не заметить снижение настроения, он не теряет работоспособности. В более тяжёлом случае человеку сложно думать и концентрироваться, нарушен режим сна и бодрствования, объяснила в эфире «Говорит Москва» Виктория Читлова.