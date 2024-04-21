Как быстро справиться с пережитым стрессом

Клинический психолог и нейробиолог из Оксфордского университета Эмили Холмс рассказала о проведенном исследовании, в котором приняли участие 40 человек.

Им показали кино о последствиях автомобильных происшествий. Добровольцев разделили на две группы: первой после просмотра предложили сыграть в тетрис через 30 минут, а второй — нет. Согласно результатам, через неделю после эксперимента меньше плохих воспоминаний было у тех, кто переключил свое внимание на игру.

«Это помогает разрушить воспоминания увиденного и услышанного, которые человек успел прочувствовать», — пишет таблоид The Sun.

Психолог Эмили Холмс объяснила, что тетрис влияет на восприятие мозгом сенсорной информации. По этой причине воспоминания, еще не успевшие сформироваться в сознании, могут быть отредактированы. Благодаря этому снижается вероятность развития посттравматического расстройства.

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