Привлекательные женские лица заставляют мужчин вести себя честнее

Исследование показало, что привлекательные женские лица заставляют мужчин вести себя более честно: участники эксперимента мужского пола реже обманывали, когда им показывали фотографию красивой женщины.

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Однако участницы женского пола вели себя менее честно, когда им показывали то же изображение, сообщает Daily Mail.

110 мужчинам раздали кубик с числами и анкету с прикрепленным изображением женщины. Половине показали лицо привлекательной женщины, а остальные увидели кого-то невзрачного. Им сказали, что женщина на фотографии возглавляет исследование и даст им немного денег, но им придется вернуть часть в зависимости от числа, которое они выкинут на кубике.

Исследователи не проверяли кубик, поэтому мужчины могли солгать и сказать, что выкинули меньшее число, а это значит, что они вернут меньше денег. Средняя цифра у мужчин, которым показали красивую женщину, составила 3,14. А средний показатель у тех, кто видел другое фото, составил 1,98.

Профессор Ариэльского университета в Израиле Зеев Штудинер, возглавлявший исследование, сказал, что мужчины, которые бросали кубик в присутствии очень привлекательной фотографии, "обманывали меньше - если вообще обманывали".

Но когда исследователи изучали женское поведение, они обнаружили, что участницы были менее честны, когда им показывали красивую женщину. Было высказано предположение, что это произошло потому, что женщины с большей вероятностью определяли свою ценность по тому, как они выглядят на фоне других.