Исследование: привлекательные женские лица заставляют мужчин вести себя честнее
Исследование показало, что привлекательные женские лица заставляют мужчин вести себя более честно: участники эксперимента мужского пола реже обманывали, когда им показывали фотографию красивой женщины.
Однако участницы женского пола вели себя менее честно, когда им показывали то же изображение, сообщает Daily Mail.
110 мужчинам раздали кубик с числами и анкету с прикрепленным изображением женщины. Половине показали лицо привлекательной женщины, а остальные увидели кого-то невзрачного. Им сказали, что женщина на фотографии возглавляет исследование и даст им немного денег, но им придется вернуть часть в зависимости от числа, которое они выкинут на кубике.
Исследователи не проверяли кубик, поэтому мужчины могли солгать и сказать, что выкинули меньшее число, а это значит, что они вернут меньше денег. Средняя цифра у мужчин, которым показали красивую женщину, составила 3,14. А средний показатель у тех, кто видел другое фото, составил 1,98.
Профессор Ариэльского университета в Израиле Зеев Штудинер, возглавлявший исследование, сказал, что мужчины, которые бросали кубик в присутствии очень привлекательной фотографии, "обманывали меньше - если вообще обманывали".
Но когда исследователи изучали женское поведение, они обнаружили, что участницы были менее честны, когда им показывали красивую женщину. Было высказано предположение, что это произошло потому, что женщины с большей вероятностью определяли свою ценность по тому, как они выглядят на фоне других.